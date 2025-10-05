Concorrente do iFood entra operação em Franca; e é de Franca

O aiqfome, do Grupo Magazine Luiza, começou a operar em Franca nos últimos dias. A empresa investiu mais de R$ 1 milhão na região e projeta cadastrar cerca de 620 lojistas e 70 entregadores. A operação também deve gerar empregos em diferentes setores, do comércio à entrega.
Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, comentou a chegada do aplicativo à cidade.
“A chegada do aiqfome à Franca é um marco. Esta é a cidade onde nasceu o Magazine Luiza. Cada pedido realizado gera oportunidades, fomenta empregos e fortalece a economia local, desde o lojista ao entregador”, afirmou.
Expansão para diferentes segmentos
O aplicativo terá foco em food service, mas também vai incluir supermercados, farmácias, pet shops e outras categorias. O objetivo é oferecer aos consumidores a opção de comprar pelo aplicativo sem eliminar a relação direta com os comerciantes locais.
Segundo Igor Remigio, cofundador e CEO do aiqfome, a plataforma busca se adaptar ao comportamento do consumidor no interior.
“A herança cultural do interior se reflete no comportamento do consumidor. Eles gostam de ir ao estabelecimento, conversar, conhecer o dono do mercadinho local. O aiqfome chega permitindo que o consumidor escolha entre a compra presencial ou pelo aplicativo”, explicou.
O aplicativo também pretende criar uma experiência interativa com os usuários, chamados de “fominhas”, notificando sobre promoções e novas opções de compra, com a meta de aumentar a recorrência de pedidos.
Presença em cidades de São Paulo
São 104 cidades do estado que já receberam o aplicativo, incluindo Barretos, São Carlos e Amparo. Com a chegada a Franca, a empresa projeta alcançar mil municípios do interior até 2027.
“O aiqfome já está presente em 104 cidades de São Paulo. Até o momento inauguramos Barretos, São Carlos, em agosto chegamos em Amparo, agora em Franca e vem muito mais por aí”, disse Remigio.
Cadastro de usuários e lojistas
A plataforma está disponível para download na App Store e Play Store. Os consumidores receberão notificações sobre promoções. Empresários interessados em cadastrar seus negócios em Franca podem entrar em contato com a equipe do aplicativo pelo telefone (16) 99299-7256.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.