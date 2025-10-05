Concorrente do iFood entra operação em Franca; e é de Franca

O aiqfome, do Grupo Magazine Luiza, começou a operar em Franca nos últimos dias. A empresa investiu mais de R$ 1 milhão na região e projeta cadastrar cerca de 620 lojistas e 70 entregadores. A operação também deve gerar empregos em diferentes setores, do comércio à entrega.

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, comentou a chegada do aplicativo à cidade.

“A chegada do aiqfome à Franca é um marco. Esta é a cidade onde nasceu o Magazine Luiza. Cada pedido realizado gera oportunidades, fomenta empregos e fortalece a economia local, desde o lojista ao entregador”, afirmou.

Expansão para diferentes segmentos