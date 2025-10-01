Alexandre diz que americanos ficaram 'atônitos' com Franca

O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) retornou de sua viagem aos Estados Unidos na manhã desta segunda-feira, 29, e desembarcou em Franca já no final da noite, dando início às atividades executivas com uma coletiva de imprensa na manhã dessa terça-feira, 30. Dentre diversos pontos abordados, um gerou maior curiosidade: os prefeitos americanos não tinham conhecimento sobre a potência das cidades brasileiras. "Ficaram boquiabertos", relatou Alexandre.

Alexandre participou, pela FNP (Frente Nacional de Prefeitos), da Fall Leadership Meeting de 2025, em Oklahoma City, onde foi entregue à federação de prefeitos americanos uma carta com desafios sofridos pelos brasileiros em relação ao tarifaço de 50%, imposto pelo presidente Donald Trump às importações dos produtos brasileiros, além de reinvindicações.

No evento realizado entre a quinta-feira, 25, e o sábado, 27, da semana passada, Alexandre apresentou Franca e expôs o número da população e causou espanto dos mandatários americanos, de cidades como Alabama, Atlanta, Califórnia, entre outros, que não tinham ideia da grandeza das cidades brasileiras.