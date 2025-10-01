Ouro e bronze: Antonella brilha no Pan-Americano aos 12 anos

O sonho se tornou realidade de forma avassaladora. A jovem atleta Antonella de Campos, de apenas 12 anos, da cidade de Sales Oliveira, na região de Franca, alcançou o topo do pódio no esporte continental. No último fim de semana, durante o Campeonato Pan-Americano de Beach Tennis em Caraguatatuba (SP), ela se sagrou campeã Pan-Americana na categoria Sub-12 feminina e ainda conquistou a medalha de bronze nas duplas mistas, confirmando seu status como um dos maiores talentos da modalidade no país.

A competição, que ocorreu entre 25 e 28 de setembro, marcou a estreia de Antonella com a camisa da seleção brasileira, e a pressão não intimidou a jovem, que já ostenta o título de número 1 do ranking nacional em sua categoria. Ao lado de sua parceira Sophia Ferreira, ela dominou a disputa feminina, garantindo o lugar mais alto do pódio. Na categoria de duplas mistas, junto a Eduardo Borges, Antonella demonstrou versatilidade e garra para assegurar a medalha de bronze.

A conquista materializa a expectativa que a atleta compartilhava antes do torneio. “Uma grande honra. Que emoção, que orgulho representar meu país”, celebrou Antonella, ao ser convocada.