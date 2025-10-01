01 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
COLAR DO LEGISLATIVO

Roberto Engler recebe maior honraria da Alesp: 'Coração feliz'

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Roberto Engler, Delegada Graciela e Heliana durante homenagem
Roberto Engler, Delegada Graciela e Heliana durante homenagem

O ex-deputado Roberto Engler, 82 anos, voltou ao plenário da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), nessa segunda-feira, 29, para receber o Colar de Honra ao Mérito do Legislativo. A homenagem, maior honraria da Alesp, foi concedida pela deputada Delegada Graciela (PL), pela carreira de Engler que foi parlamentar por 32 anos, sendo oito mandatos. Ele se aposentou em 2022.

Engler se emocionou diversas vezes durante a cerimônia. Ele citou uma reflexão do Papa Francisco. “A política é uma atividade maravilhosa, porque através dela a gente consegue fazer o bem para o próximo. A vida da gente é o ser humano, são as pessoas. E a política é a arte de servir, fazer o bem para as pessoas. O coração da gente fica feliz ao ver as coisas acontecerem”.

O ex-deputado comentou que a política é marcada por confrontos de ideias, demonstrando gratidão a Graciela. “A deputada Graciela, minha concorrente, faz a indicação de meu nome para receber esta comenda maravilhosa. Se despojou de qualquer sentimento de vaidade, isso é muito digno. Minha gratidão eterna”.

A mulher de Engler, Heliana, filhos, netos, ex-assessores, amigos, deputados, prefeitos, vereadores, secretários, lideranças da capital e de diversas cidades do interior estiveram presentes.

Personalidades como o bispo Diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, e os ex-governadores Márcio França (PSB) e Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República, enviaram depoimentos destacando a trajetória de Roberto Engler.

A deputada Graciela disse que o nome de Engler está eternizado na história da Alesp, de Franca e do Estado de São Paulo. Ela destacou a forma com que o ex-deputado honrou seus oito mandatos, o carinho pela educação e a relação próxima com as cidades.

“O Engler escreveu uma linda história como homem público. É uma referência para todos nós. Nada mais justo do que homenageá-lo. Procuro me inspirar em sua linha de atuação e me esforço para dar sequência ao seu legado”, disse. 

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários