Roberto Engler recebe maior honraria da Alesp: 'Coração feliz'

O ex-deputado Roberto Engler, 82 anos, voltou ao plenário da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), nessa segunda-feira, 29, para receber o Colar de Honra ao Mérito do Legislativo. A homenagem, maior honraria da Alesp, foi concedida pela deputada Delegada Graciela (PL), pela carreira de Engler que foi parlamentar por 32 anos, sendo oito mandatos. Ele se aposentou em 2022.
Engler se emocionou diversas vezes durante a cerimônia. Ele citou uma reflexão do Papa Francisco. “A política é uma atividade maravilhosa, porque através dela a gente consegue fazer o bem para o próximo. A vida da gente é o ser humano, são as pessoas. E a política é a arte de servir, fazer o bem para as pessoas. O coração da gente fica feliz ao ver as coisas acontecerem”.
O ex-deputado comentou que a política é marcada por confrontos de ideias, demonstrando gratidão a Graciela. “A deputada Graciela, minha concorrente, faz a indicação de meu nome para receber esta comenda maravilhosa. Se despojou de qualquer sentimento de vaidade, isso é muito digno. Minha gratidão eterna”.
A mulher de Engler, Heliana, filhos, netos, ex-assessores, amigos, deputados, prefeitos, vereadores, secretários, lideranças da capital e de diversas cidades do interior estiveram presentes.
Personalidades como o bispo Diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto, e os ex-governadores Márcio França (PSB) e Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República, enviaram depoimentos destacando a trajetória de Roberto Engler.
A deputada Graciela disse que o nome de Engler está eternizado na história da Alesp, de Franca e do Estado de São Paulo. Ela destacou a forma com que o ex-deputado honrou seus oito mandatos, o carinho pela educação e a relação próxima com as cidades.
“O Engler escreveu uma linda história como homem público. É uma referência para todos nós. Nada mais justo do que homenageá-lo. Procuro me inspirar em sua linha de atuação e me esforço para dar sequência ao seu legado”, disse.
