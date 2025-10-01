01 de outubro de 2025
SAÚDE PÚBLICA

Prefeitura confirma transferência do Centro de Saúde para o NGA

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Leonardo de Oliveira/Arquivo/GCN
No fim de março, baldes foram colocados para conter as goteiras no Centro de Saúde
No fim de março, baldes foram colocados para conter as goteiras no Centro de Saúde

A Prefeitura de Franca confirmou nessa terça-feira, 30, que todos os atendimentos realizados no tradicional Centro de Saúde, localizado na rua Ouvidor Freire, serão transferidos para o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial ), em construção no Jardim Botânico. A medida, segundo a administração, faz parte de uma reestruturação da rede de saúde municipal que busca centralizar serviços em um espaço moderno, acessível e planejado para oferecer maior conforto e agilidade à população.

Em resposta a questionamento do Portal GCN/Sampi, o município garantiu que a transferência será integral e que a nova unidade foi projetada para receber toda a demanda atualmente atendida no prédio histórico do centro da cidade. O NGA, de acordo com a Prefeitura, contará com estrutura física adequada, recursos humanos em número suficiente e equipamentos novos para absorver cada serviço.

Serviços transferidos para o NGA

Entre os atendimentos confirmados para o novo espaço, estão a farmácia, os ambulatórios de Tuberculose, Hanseníase, DST/IST, Renais Crônicos e Geriatria, além do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). Esses serviços, considerados essenciais no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e no cuidado preventivo, devem ganhar nova dinâmica em um prédio mais amplo e estruturado.

A gestão municipal informou que a mudança acontecerá tão logo o NGA esteja concluído e apto a funcionar. A previsão é que inicialmente sejam instaladas mobílias e equipamentos, para depois iniciar a transferência efetiva dos atendimentos.

A Prefeitura também garantiu que toda a população será amplamente comunicada sobre a alteração de endereço, com campanhas e informações antecipadas para evitar qualquer tipo de desorientação ou interrupção no atendimento.

Mobilidade

Outro ponto destacado foi a questão da mobilidade. Segundo a administração, estudos foram realizados antes da escolha do Jardim Botânico como local do NGA, justamente para avaliar os impactos no deslocamento dos usuários, em especial idosos e pessoas que dependem do transporte público. O município afirma que eventuais ajustes e melhorias já estão sendo providenciados para facilitar o acesso.

Futuro incerto

Quanto ao prédio atual do Centro de Saúde, que por décadas concentrou serviços especializados e se tornou referência para pacientes da cidade e da região, ainda não há definição sobre o destino. A Prefeitura informou apenas que a utilização futura do imóvel está em análise pela gestão, sem prazo para decisão.

