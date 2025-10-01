Prefeitura confirma transferência do Centro de Saúde para o NGA

A Prefeitura de Franca confirmou nessa terça-feira, 30, que todos os atendimentos realizados no tradicional Centro de Saúde, localizado na rua Ouvidor Freire, serão transferidos para o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial ), em construção no Jardim Botânico. A medida, segundo a administração, faz parte de uma reestruturação da rede de saúde municipal que busca centralizar serviços em um espaço moderno, acessível e planejado para oferecer maior conforto e agilidade à população.

Em resposta a questionamento do Portal GCN/Sampi, o município garantiu que a transferência será integral e que a nova unidade foi projetada para receber toda a demanda atualmente atendida no prédio histórico do centro da cidade. O NGA, de acordo com a Prefeitura, contará com estrutura física adequada, recursos humanos em número suficiente e equipamentos novos para absorver cada serviço.

Serviços transferidos para o NGA

Entre os atendimentos confirmados para o novo espaço, estão a farmácia, os ambulatórios de Tuberculose, Hanseníase, DST/IST, Renais Crônicos e Geriatria, além do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). Esses serviços, considerados essenciais no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e no cuidado preventivo, devem ganhar nova dinâmica em um prédio mais amplo e estruturado.