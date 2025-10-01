Prefeitura confirma transferência do Centro de Saúde para o NGA

A Prefeitura de Franca confirmou nessa terça-feira, 30, que todos os atendimentos realizados no tradicional Centro de Saúde, localizado na rua Ouvidor Freire, serão transferidos para o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial ), em construção no Jardim Botânico. A medida, segundo a administração, faz parte de uma reestruturação da rede de saúde municipal que busca centralizar serviços em um espaço moderno, acessível e planejado para oferecer maior conforto e agilidade à população.
Em resposta a questionamento do Portal GCN/Sampi, o município garantiu que a transferência será integral e que a nova unidade foi projetada para receber toda a demanda atualmente atendida no prédio histórico do centro da cidade. O NGA, de acordo com a Prefeitura, contará com estrutura física adequada, recursos humanos em número suficiente e equipamentos novos para absorver cada serviço.
Serviços transferidos para o NGA
Entre os atendimentos confirmados para o novo espaço, estão a farmácia, os ambulatórios de Tuberculose, Hanseníase, DST/IST, Renais Crônicos e Geriatria, além do CCI (Centro de Convivência do Idoso) e do CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). Esses serviços, considerados essenciais no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas e no cuidado preventivo, devem ganhar nova dinâmica em um prédio mais amplo e estruturado.
A gestão municipal informou que a mudança acontecerá tão logo o NGA esteja concluído e apto a funcionar. A previsão é que inicialmente sejam instaladas mobílias e equipamentos, para depois iniciar a transferência efetiva dos atendimentos.
A Prefeitura também garantiu que toda a população será amplamente comunicada sobre a alteração de endereço, com campanhas e informações antecipadas para evitar qualquer tipo de desorientação ou interrupção no atendimento.
Mobilidade
Outro ponto destacado foi a questão da mobilidade. Segundo a administração, estudos foram realizados antes da escolha do Jardim Botânico como local do NGA, justamente para avaliar os impactos no deslocamento dos usuários, em especial idosos e pessoas que dependem do transporte público. O município afirma que eventuais ajustes e melhorias já estão sendo providenciados para facilitar o acesso.
Futuro incerto
Quanto ao prédio atual do Centro de Saúde, que por décadas concentrou serviços especializados e se tornou referência para pacientes da cidade e da região, ainda não há definição sobre o destino. A Prefeitura informou apenas que a utilização futura do imóvel está em análise pela gestão, sem prazo para decisão.
