Carro capotado há 3 dias segue abandonado em rodovia de Claraval

Um carro que capotou na madrugada de domingo, 28, continua abandonado às margens da rodovia Tancredo de Almeida Neves, que liga Franca a Claraval (MG). Nesta terça-feira, 30, o veículo permanecia no local, virado com as rodas para cima, em um trecho de curva e subida, oferecendo risco de novos acidentes.

O francano Maycon Oliveira, proprietário da Casa da Roça em Claraval, passa diariamente pelo trajeto e relatou a preocupação. “É muito perigoso, ele está em um trecho de subida e curva. Podem acontecer outros acidentes, principalmente à noite”, afirmou.

O carro, além de estar em situação de perigo, já começou a ser saqueado. Os pneus foram retirados e roupas que estavam dentro do veículo foram espalhadas, indício de que pessoas entraram para furtar o que restou.