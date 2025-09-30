Homem xinga vereadores de Franca, sessão é suspensa e PM acionada

A Polícia Militar foi acionada após um homem proferir xingamentos e ameaças contra vereadores durante a sessão ordinária desta terça-feira, 30, na Câmara Municipal de Franca. A reunião foi suspensa e o homem foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária).
O vereador Walker Bombeiro da Libras (PL) relatou que o homem entrou em seu gabinete e desrespeitou as pessoas que estavam no local. Segundo o parlamentar, ele se aproximou e disse que, caso não fosse atendido, o agrediria.
Durante a sessão, o homem voltou a insultar os vereadores no plenário, o que levou Walker, que presidia a reunião naquele momento, a suspender os trabalhos por 30 minutos.
A Polícia Militar foi chamada, e o homem foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar esclarecimentos.
O texto segue em atualização.
