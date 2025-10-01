Congresso Internacional da FDF 'mergulha' no direto e tecnologia

Com a assinatura de acordos de cooperação internacional e uma palestra de abertura sobre Inteligência Artificial Generativa, teve início na manhã dessa terça-feira, 30, a 3ª edição do Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologia e Internet da FDF (Faculdade de Direito de Franca).

O evento, que se estende até sexta-feira, 3, consolidou-se como um dos principais encontros do país na área, reunindo cerca de 100 renomados especialistas de mais de 10 países e de todos os Estados brasileiros.

A abertura, realizada no Salão Nobre da FDF, contou com a presença do diretor José Sérgio Saraiva, da vice-diretora Lislene Ledier Aylon, e do presidente da comissão organizadora, Yuri Nathan da Costa Lannes, ao lado de representantes de universidades, como Unesp, Uni-Facef e UFT, além de representantes do Legislativo, como o presidente da Câmara dos Vereadores, Daniel Bassi (PSD), e do Executivo, o vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos). Representando o governo federal, Ana Cristina Santos chefe da assessoria especial da Ascom/MCTI (Comunicação Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.