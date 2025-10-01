Congresso Internacional da FDF 'mergulha' no direto e tecnologia

Com a assinatura de acordos de cooperação internacional e uma palestra de abertura sobre Inteligência Artificial Generativa, teve início na manhã dessa terça-feira, 30, a 3ª edição do Congresso Internacional de Direito, Políticas Públicas, Tecnologia e Internet da FDF (Faculdade de Direito de Franca).
O evento, que se estende até sexta-feira, 3, consolidou-se como um dos principais encontros do país na área, reunindo cerca de 100 renomados especialistas de mais de 10 países e de todos os Estados brasileiros.
A abertura, realizada no Salão Nobre da FDF, contou com a presença do diretor José Sérgio Saraiva, da vice-diretora Lislene Ledier Aylon, e do presidente da comissão organizadora, Yuri Nathan da Costa Lannes, ao lado de representantes de universidades, como Unesp, Uni-Facef e UFT, além de representantes do Legislativo, como o presidente da Câmara dos Vereadores, Daniel Bassi (PSD), e do Executivo, o vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos). Representando o governo federal, Ana Cristina Santos chefe da assessoria especial da Ascom/MCTI (Comunicação Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
O ato marcou a celebração de parcerias com o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) e com a Universidade de Perugia, da Itália, representada pela professora Stefania Stefanelli.
"É uma satisfação imensa realizar o terceiro congresso internacional. A importância é para os acadêmicos, para os pesquisadores, para nossos programas de graduação e pós-graduação e para toda a sociedade francana. A mensagem que passamos é a necessidade da conexão entre o conhecimento nacional e internacional, promovendo respostas à sociedade", declarou o diretor José Sérgio Saraiva.
Pautas que impactam a todos
Ao longo dos quatro dias, o congresso, que espera receber cerca de 1.400 participantes, mergulhará em debates que afetam diretamente a vida em sociedade. Painéis simultâneos buscarão responder a questões urgentes, como: “Quem responde pelos crimes cometidos por Inteligência Artificial?” e “Como a desinformação ameaça o Estado de Direito?”.
Outros temas incluem a vulnerabilidade da privacidade de mulheres na era da vigilância digital, o uso de blockchain na segurança pública e até um estudo de caso sobre a inovação no departamento jurídico do Magazine Luiza.
A vice-diretora Lislene Aylon ressaltou a preocupação da FDF com a formação dos futuros profissionais. “Temos buscado trazer informações fidedignas sobre fake news, sobre a atuação da inteligência artificial e como os alunos poderão se posicionar no mercado de trabalho com esse avanço”, afirmou.
Yuri Lannes, coordenador da pesquisa do Congresso, destacou a velocidade das transformações. "Há cerca de três anos, falar sobre inteligência artificial era quase um sonho. Hoje, com o ChatGPT, Gemini e muitas outras ferramentas, isso se tornou uma realidade. Esperamos que muitas parcerias e pesquisas comecem a ser germinadas aqui", comentou.
Cultura e Inovação
Além dos debates, o evento contará com lançamento de livros, exposições artísticas, apresentações culturais e uma praça de alimentação, transformando a FDF em um polo de conhecimento e convivência. Para participar é necessário realizar o cadastro gratuito no site da FDF, clicando aqui, onde a programação completa com todas as atividades até o dia 3 de outubro também está disponível.
