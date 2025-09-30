Centros esportivos de Franca recebem alambrados e vestiários

A Prefeitura de Franca iniciou um novo pacote de melhorias em praças esportivas da cidade, com o objetivo de oferecer mais segurança e estrutura para os usuários. A primeira ação é a instalação de alambrados, que começou a ser feita no centro esportivo localizado entre o Jardim Planalto e o Parque Moema.

O local, que recentemente recebeu uma nova iluminação de LED para permitir a prática de esportes à noite, terá cerca de 220 metros de cercamento. A proteção terá 2,5 metros de altura nas laterais e seis metros de altura atrás dos gols. O próximo bairro a ser contemplado com o alambrado será o Jardim Cambuí.

Além do cercamento, outras melhorias estão em andamento. No Parque São Jorge, foi autorizada a construção de vestiários no campo de futebol da rua Emílio Bruxellas, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores.