Centros esportivos de Franca recebem alambrados e vestiários

A Prefeitura de Franca iniciou um novo pacote de melhorias em praças esportivas da cidade, com o objetivo de oferecer mais segurança e estrutura para os usuários. A primeira ação é a instalação de alambrados, que começou a ser feita no centro esportivo localizado entre o Jardim Planalto e o Parque Moema.
O local, que recentemente recebeu uma nova iluminação de LED para permitir a prática de esportes à noite, terá cerca de 220 metros de cercamento. A proteção terá 2,5 metros de altura nas laterais e seis metros de altura atrás dos gols. O próximo bairro a ser contemplado com o alambrado será o Jardim Cambuí.
Além do cercamento, outras melhorias estão em andamento. No Parque São Jorge, foi autorizada a construção de vestiários no campo de futebol da rua Emílio Bruxellas, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores.
Na Região Leste, os Jardins São Luiz e São Jerônimo estão ganhando dois campos de futebol novos. As áreas já foram preparadas e agora estão na fase final, recebendo as demarcações e as traves para os gols, e em breve serão entregues à comunidade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.