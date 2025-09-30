30 de setembro de 2025
TRÂNSITO

Mulher cai de moto na Ronan Rocha ao evitar colisão com caminhão

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Moto que a mulher estava no momento do acidente
Moto que a mulher estava no momento do acidente

Uma motociclista de 34 anos, que trabalha em um despachante, ficou ferida na manhã desta terça-feira, 30, após se jogar no acostamento para evitar bater na traseira de um caminhão, na rodovia Ronan Rocha, em Franca.

Segundo informações da Arteris ViaPaulista, o caminhão seguia no sentido Jardim Aeroporto ao Distrito Industrial quando freou bruscamente por causa de um carro à frente. Para evitar a batida, a motociclista desviou para o acostamento, mas perdeu o controle ao passar por uma valeta e caiu.

Ela sofreu escoriações pelo corpo e sentia fortes dores nas costas. O caminhão seguiu viagem sem parar, e não se sabe se o motorista percebeu o acidente.

A vítima foi socorrida pela ambulância da ViaPaulista e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. O marido esteve no local e retirou a moto.

