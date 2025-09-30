Emprega Franca tem 334 vagas de trabalho disponíveis; VEJA

O programa Emprega Franca, coordenado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, começou a semana oferecendo 334 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, como administração, serviços, indústria e educação. As exigências de escolaridade variam do ensino fundamental incompleto ao ensino superior, e muitas das vagas não pedem experiência anterior.

Entre as funções abertas, estão açougueiro, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, fiscal de caixa, garçom, garçonete, mecânico, motorista, operador de caixa, professor de educação especial, vendedor, eletricista, embalador, empacotador, fiscal de prevenção de perdas e vendedor interno para PCDs (pessoas com deficiência).

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do programa, localizada no prédio anexo à rodoviária de Franca, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, Residencial Baldassari. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo - impresso ou em formato digital (PDF). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Dia de Oportunidade