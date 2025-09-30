Veja o obituário desta terça-feira, 30, em Franca:
Nome: Julio Rodrigues dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Chapada do Norte (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Chapada do Note (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Neves Valério da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria do Carmo dos Santos
Idade: 90 anos
Local do velório: Velório São Vicente, 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Jeronimo Gomes da Silva
Idade: 81 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.