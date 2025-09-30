Veja o obituário desta terça-feira, 30, em Franca:

Nome: Julio Rodrigues dos Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Chapada do Norte (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Chapada do Note (MG)

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Neves Valério da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h