Garupa fica ferida em acidente com moto de app em Franca

Um acidente de trânsito deixou uma mulher de 37 anos ferida, na manhã desta terça-feira, 30, na avenida Alonso y Alonso, em Franca. Ela estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo.

Segundo testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar um carro pelo lado direito, no momento em que o veículo fazia a conversão para acessar a rua Adibe Augusto Salomão. A moto teve a frente cortada e os dois ocupantes caíram ao chão.

A passageira permaneceu deitada, reclamando de fortes dores nas costas. O condutor da moto sofreu um ferimento na mão esquerda e admitiu aos presentes que havia errado na manobra, pedindo desculpas à passageira.