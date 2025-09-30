Garupa fica ferida em acidente com moto de app em Franca

Um acidente de trânsito deixou uma mulher de 37 anos ferida, na manhã desta terça-feira, 30, na avenida Alonso y Alonso, em Franca. Ela estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo.
Segundo testemunhas, o motociclista tentou ultrapassar um carro pelo lado direito, no momento em que o veículo fazia a conversão para acessar a rua Adibe Augusto Salomão. A moto teve a frente cortada e os dois ocupantes caíram ao chão.
A passageira permaneceu deitada, reclamando de fortes dores nas costas. O condutor da moto sofreu um ferimento na mão esquerda e admitiu aos presentes que havia errado na manobra, pedindo desculpas à passageira.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a mulher para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.
