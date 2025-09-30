Câmara vota frente parlamentar sobre servidores públicos

A Câmara Municipal de Franca vota nesta terça-feira, 30, o projeto de lei da vereadora Marília Martins (PSol) que cria a Frente Parlamentar em defesa dos servidores públicos municipais, com a proposta de ampliar o diálogo, valorizar a categoria e garantir seus direitos.

O projeto é composto por vereadores interessados na pauta e pode contar também com a participação de representantes de sindicatos, associações e entidades ligadas ao funcionalismo público. A frente tem a responsabilidade de promover debates, audiências públicas e estudos para aprimorar as políticas voltadas à categoria.

A proposta foi pautada após os episódios de violência registrados contra profissionais de saúde em unidades de atendimento de Franca, como a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Luiza, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto e o Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", em agosto deste ano. Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos são vítimas de agressões enquanto desempenham suas funções.

