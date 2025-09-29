Câmera flagra furto de bicicleta na Vila Santos Dumont; VEJA

Um furto de bicicleta foi registrado na última quinta-feira, 25, na rua Simpliciano Pombo, na Vila Santos Dumont, em Franca. As imagens das câmeras de segurança, que flagraram toda a ação, foram divulgadas nesta segunda-feira, 29.

Nas gravações, é possível ver o momento em que um homem observava a bicicleta estacionada na calçada. Em seguida, ele montou no veículo e fugiu rapidamente. A vítima ainda percebeu a ação e tentou correr atrás, mas não conseguiu alcançá-lo.

De acordo com a Polícia Militar, um boletim de ocorrência foi registrado. O caso será investigado e a bicicleta não foi localizada até o fechamento deste texto.