Hospital Estadual deve ser entregue em dezembro, diz secretário

O Hospital Regional Três Colinas, em Franca, deve ser inaugurado em dezembro deste ano. A previsão foi divulgada nesta segunda-feira, 29, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e o diretor da DRS-VIII (Diretoria Regional de Saúde), Ricardo Bessa.
"Logo, logo, o hospital estará funcionando. Vamos ter mais cirurgias eletivas, mais internações, mais exames, mais diagnósticos e, consequentemente, uma saúde muito melhor para nós", disse Alexandre.
Eleuses reforçou o anúncio do prefeito e explicou que o objetivo é colocar a unidade em funcionamento nesse prazo. "A ideia nossa é estar inaugurando no mês de dezembro, pondo o hospital regional de Franca em funcionamento".
A unidade contará com 225 leitos, incluindo vagas nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Hospital Dia, Psiquiatria e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) Pediátrica e Adulta. As obras foram iniciadas em 30 de novembro de 2022, com um investimento estimado em R$ 150 milhões.
Em junho, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a obra estava na fase final, com serviços como pintura, instalação de ar-condicionado, aplicação de revestimentos e colocação de esquadrias sendo realizados. Na ocasião, a previsão de entrega era para o fim deste ano e foi confirmada novamente nesta segunda-feira, especificamente em dezembro.
Alexandre agradeceu ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a Eleuses Paiva pelo esforço dedicado à construção da unidade na cidade. "Nos deram a oportunidade de terminar o hospital e oferecer isso para a população", finalizou.
