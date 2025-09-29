Hospital Estadual deve ser entregue em dezembro, diz secretário

O Hospital Regional Três Colinas, em Franca, deve ser inaugurado em dezembro deste ano. A previsão foi divulgada nesta segunda-feira, 29, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e o diretor da DRS-VIII (Diretoria Regional de Saúde), Ricardo Bessa.

"Logo, logo, o hospital estará funcionando. Vamos ter mais cirurgias eletivas, mais internações, mais exames, mais diagnósticos e, consequentemente, uma saúde muito melhor para nós", disse Alexandre.

Eleuses reforçou o anúncio do prefeito e explicou que o objetivo é colocar a unidade em funcionamento nesse prazo. "A ideia nossa é estar inaugurando no mês de dezembro, pondo o hospital regional de Franca em funcionamento".