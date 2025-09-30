Motorista tenta atropelar ladrão, bate carro e é roubado; ASSISTA

Uma família passou por momentos de terror na noite desse domingo, 28, em Miguelópolis, após ser rendida por assaltantes armados quando chegava em casa. O crime aconteceu por volta das 23h, na avenida Francisco Cristino da Silva Sobrinho, e foi filmado por câmeras de segurança.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas retornavam de uma quermesse e estacionavam o carro em frente à residência quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados. Um deles estava com uma arma e anunciou o assalto.
O motorista chegou a tentar jogar o veículo contra o suspeito para evitar a ação, mas o criminoso conseguiu escapar. O carro ficou sem controle, bateu no muro de uma casa, cruzou a rua e bateu em outro imóvel do outro lado da via.
Foi quando o ladrão se aproximou novamente, e rendeu a família. O motorista desceu do carro, sob a ameaça de uma arma, e abriu a porta traseira, onde estavam duas crianças pequenas. Imagens mostram o desespero de duas meninas. Uma delas saiu correndo, imediatamente, a outra andava de mão dadas com o pai.
Neste momento, um segundo ladrão se aproxima de bicicleta e vai em direção ao motorista. A menina, muito assustada, soltou as mãos do pai e saiu correndo.
Os ladrões fugiram levando um celular, uma carteira com cerca de R$ 200, cartões, documentos e duas alianças. Eles deixaram o local a pé e não foram localizados. O carro teve danos durante a tentativa de reação do motorista.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime. Denúncias anônimas podem ser feitas para auxiliar na identificação dos suspeitos pelo 190.
