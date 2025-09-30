Motorista tenta atropelar ladrão, bate carro e é roubado; ASSISTA

Uma família passou por momentos de terror na noite desse domingo, 28, em Miguelópolis, após ser rendida por assaltantes armados quando chegava em casa. O crime aconteceu por volta das 23h, na avenida Francisco Cristino da Silva Sobrinho, e foi filmado por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas retornavam de uma quermesse e estacionavam o carro em frente à residência quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados. Um deles estava com uma arma e anunciou o assalto.

O motorista chegou a tentar jogar o veículo contra o suspeito para evitar a ação, mas o criminoso conseguiu escapar. O carro ficou sem controle, bateu no muro de uma casa, cruzou a rua e bateu em outro imóvel do outro lado da via.