GCN - Sampi Franca
MOMENTOS DE TERROR

Homem tenta atropelar ladrão, bate carro e é roubado; ASSISTA

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vítima chegou a jogar o carro pra cima do suspeito, mas foi roubado
Vítima chegou a jogar o carro pra cima do suspeito, mas foi roubado

Uma família passou por momentos de terror na noite desse domingo, 28, em Miguelópolis, após ser rendida por assaltantes armados quando chegava em casa. O crime aconteceu por volta das 23h, na avenida Francisco Cristino da Silva Sobrinho, e foi filmado por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas retornavam de uma quermesse e estacionavam o carro em frente à residência quando foram surpreendidas por dois homens encapuzados. Um deles estava com uma arma e anunciou o assalto.

O motorista chegou a tentar jogar o veículo contra o suspeito para evitar a ação, mas o criminoso conseguiu escapar. O carro ficou sem controle, bateu no muro de uma casa, cruzou a rua e bateu em outro imóvel do outro lado da via.

Foi quando o ladrão se aproximou novamente, e rendeu a família. O motorista desceu do carro, sob a ameaça de uma arma, e abriu a porta traseira, onde estavam duas crianças pequenas. Imagens mostram o desespero de duas meninas. Uma delas saiu correndo, imediatamente, a outra andava de mão dadas com o pai.

Neste momento, um segundo ladrão se aproxima de bicicleta e vai em direção ao motorista. A menina, muito assustada, soltou as mãos do pai e saiu correndo.

Os ladrões fugiram levando um celular, uma carteira com cerca de R$ 200, cartões, documentos e duas alianças. Eles deixaram o local a pé e não foram localizados. O carro teve danos durante a tentativa de reação do motorista.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime. Denúncias anônimas podem ser feitas para auxiliar na identificação dos suspeitos pelo 190.

