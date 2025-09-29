Motorista foge após bater em moto com casal na região; ASSISTA

Um casal ficou gravemente ferido após a moto em que estava ser atingida por um carro que desrespeitou o sinal de parada obrigatória na noite desse domingo, 28, no cruzamento das ruas Bahia e Sergipe, no Jardim Esplanada, em Altinópolis (SP).

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo, uma Volkswagen Saveiro, descia pela rua Bahia em alta velocidade e não respeitou a sinalização de parada obrigatória, atingindo a motocicleta Honda XRE 300 que passava pela rua Sergipe. Com o impacto, o casal foi arremessado por metros.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da Saveiro, identificado como Thales Fortunato Celestino, fugiu do local após o acidente sem prestar socorro às vítimas. Dentro do veículo, a perícia encontrou uma garrafa de cerveja e constatou forte odor de bebida alcoólica.