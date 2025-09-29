29 de setembro de 2025
ESTADO GRAVE

Motorista foge após bater em moto com casal na região; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Momento antes da colisão entre moto e carro em Altinópolis
Momento antes da colisão entre moto e carro em Altinópolis

Um casal ficou gravemente ferido após a moto em que estava ser atingida por um carro que desrespeitou o sinal de parada obrigatória na noite desse domingo, 28, no cruzamento das ruas Bahia e Sergipe, no Jardim Esplanada, em Altinópolis (SP).

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo, uma Volkswagen Saveiro, descia pela rua Bahia em alta velocidade e não respeitou a sinalização de parada obrigatória, atingindo a motocicleta Honda XRE 300 que passava pela rua Sergipe. Com o impacto, o casal foi arremessado por metros.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor da Saveiro, identificado como Thales Fortunato Celestino, fugiu do local após o acidente sem prestar socorro às vítimas. Dentro do veículo, a perícia encontrou uma garrafa de cerveja e constatou forte odor de bebida alcoólica.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal de Altinópolis e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidas para hospitais em Ribeirão Preto. O motociclista, João Paulo Gonçalves Valentim, sofreu trauma na cabeça e fratura exposta na perna esquerda. Já a passageira, Ana Júlia Barbosa, de 17 anos, teve fraturas na bacia e costela.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso. O motorista ainda não foi localizado.

