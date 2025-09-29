Motorista fica ferido em capotamento na Cândido Portinari

Um homem ficou ferido após capotar o carro que dirigia na rodovia Cândido Portinari (SP-334), na altura do km 455, em Pedregulho, na manhã desta segunda-feira, 29.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência, o motorista conduzia um Ford Escort quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e o veículo capotou.
O condutor estava sozinho no carro e foi socorrido para a Santa Casa de Pedregulho, com ferimentos leves e estável.
O trecho da rodovia precisou ser sinalizado com o apoio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) até a retirada do veículo.
