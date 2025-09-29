29 de setembro de 2025
CONFIRA

Sesi Franca pega argentinos e chilenos na fase de grupos da BCLA

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Equipe do Sesi Franca que ficou em terceiro lugar na edição passada da BCLA
Equipe do Sesi Franca que ficou em terceiro lugar na edição passada da BCLA

O Sesi Franca Basquete enfrentará o Instituto de Córdoba (Argentina) e a Universidad de Concepción (Chile) na primeira fase da BCLA (Basketball Champions League Américas) de 2025/2026. O sorteio dos grupos foi realizado em Miami, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 27, com 12 clubes divididos em quatro chaves.

A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, está no grupo D, com início previsto para dezembro. A fase de grupos será disputada em três janelas, com os dois primeiros times de cada grupo avançando para as quartas de final.

A segunda fase está programada para março de 2026, com formato de melhor de três jogos. Em abril, será disputado o Final Four, que reúne as quatro melhores equipes da competição, com jogo único de semifinal, disputa de terceiro lugar e final.

Na edição passada, o Sesi Franca terminou na terceira colocação com uma vitória contra o Instituto de Córdoba.

O Flamengo é o atual campeão ao derrotar o Boca Juniors (Argentina). O vencedor da BCLA representará o continente na Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, em 2026.

Grupo A

  • Paisas Basketball Club (Medellín - COL)
  • Caimanes del Llano (Villavicencio - COL)
  • Astros de Jalisco (Guadalajara - MEX)

Grupo B

  • Nacional (Montevideo - URU)
  • Obras Basket (Buenos Aires - ARG)
  • Flamengo (Rio de Janeiro - BRA)

Grupo C

  • Boca Juniors (Buenos Aires - ARG)
  • Minas Tênis Clube (Belo Horizonte - BRA)
  • Aguada (Montevideo - URU)

Grupo D

  • Sesi Franca (Franca - BRA)
  • Instituto (Córdoba - ARG)
  • Udec (Concepción - CHI)

