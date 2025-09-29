Sesi Franca pega argentinos e chilenos na fase de grupos da BCLA

O Sesi Franca Basquete enfrentará o Instituto de Córdoba (Argentina) e a Universidad de Concepción (Chile) na primeira fase da BCLA (Basketball Champions League Américas) de 2025/2026. O sorteio dos grupos foi realizado em Miami, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 27, com 12 clubes divididos em quatro chaves.
A equipe francana, comandada por Helinho Garcia, está no grupo D, com início previsto para dezembro. A fase de grupos será disputada em três janelas, com os dois primeiros times de cada grupo avançando para as quartas de final.
A segunda fase está programada para março de 2026, com formato de melhor de três jogos. Em abril, será disputado o Final Four, que reúne as quatro melhores equipes da competição, com jogo único de semifinal, disputa de terceiro lugar e final.
Na edição passada, o Sesi Franca terminou na terceira colocação com uma vitória contra o Instituto de Córdoba.
O Flamengo é o atual campeão ao derrotar o Boca Juniors (Argentina). O vencedor da BCLA representará o continente na Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, em 2026.
Grupo A
- Paisas Basketball Club (Medellín - COL)
- Caimanes del Llano (Villavicencio - COL)
- Astros de Jalisco (Guadalajara - MEX)
Grupo B
- Nacional (Montevideo - URU)
- Obras Basket (Buenos Aires - ARG)
- Flamengo (Rio de Janeiro - BRA)
Grupo C
- Boca Juniors (Buenos Aires - ARG)
- Minas Tênis Clube (Belo Horizonte - BRA)
- Aguada (Montevideo - URU)
Grupo D
- Sesi Franca (Franca - BRA)
- Instituto (Córdoba - ARG)
- Udec (Concepción - CHI)
