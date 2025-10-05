Apresentadora de TV deixa jornal após sequela da covid-19

A jornalista Lucieli Dornelles anunciou nessa semana sua saída da apresentação do EPTV1, da EPTV Ribeirão Preto, afiliada da Rede Globo. Ela enfrentou sequelas da Covid-19 que afetaram sua voz e sua saúde respiratória. A decisão foi comunicada pela própria profissional, em vídeo publicado nas redes sociais da emissora. Foi um desabafo emocionado.
Lucieli, que completa 15 anos de trajetória na emissora neste mês de outubro, explicou que desde a infecção pela variante Ômicron vinha passando por tratamentos médicos com pneumologista, otorrino e fonoaudióloga. Apesar das tentativas de recuperação, as limitações vocais persistiram.
“Tinha dia que a minha voz estava ótima, ainda é assim, tem dia que ela derrapa e eu não consigo chegar ao fim da frase. Isso já estava afetando minha saúde mental e a minha saúde emocional”, relatou.
A apresentadora destacou ainda sua paixão pelo jornalismo e a dificuldade em deixar a função. “Então, eu fiz isso por mim, porque eu nunca me contentei em ser uma leitora de teleprompter. Eu sempre quis ser uma comunicadora eficiente, uma jornalista eficiente, pensando em vocês”, disse.
Lucieli aproveitou a mensagem para agradecer colegas de redação, chefes, médicos e principalmente os telespectadores pelo apoio ao longo do período.
Apesar de se afastar da bancada, ela seguirá atuando nos bastidores da emissora, em novas funções que serão detalhadas em breve. “Não estou saindo da emissora, continuo nessa casa que é minha família há tanto tempo”, reforçou.
