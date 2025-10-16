Franca é a 15ª cidade que mais gera empregos no Estado em 2025

Franca ocupa a 15ª posição no ranking das cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo no acumulado de 2025, entre janeiro e agosto, com 4.411 novas vagas criadas no período. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

O desempenho local acompanha a tendência estadual. De janeiro a agosto, São Paulo criou 437 mil empregos com carteira assinada, o que equivale a quase 2 mil novos postos de trabalho por dia. O número representa 29% de todas as vagas abertas no país nesse intervalo. O resultado foi impulsionado pelos setores de serviços (228 mil vagas), indústria (73 mil), comércio (50 mil), construção (47 mil) e agricultura (38 mil).

Saldo positivo em agosto

Somente no mês de agosto, o Estado de São Paulo criou 45 mil novos empregos formais, com 706 mil admissões e 661 mil desligamentos, elevando o estoque estadual para 14,8 milhões de vínculos. O estado também registrou o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.612,69.