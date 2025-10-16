Franca é a 15ª cidade que mais gera empregos no Estado em 2025

Franca ocupa a 15ª posição no ranking das cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo no acumulado de 2025, entre janeiro e agosto, com 4.411 novas vagas criadas no período. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).
O desempenho local acompanha a tendência estadual. De janeiro a agosto, São Paulo criou 437 mil empregos com carteira assinada, o que equivale a quase 2 mil novos postos de trabalho por dia. O número representa 29% de todas as vagas abertas no país nesse intervalo. O resultado foi impulsionado pelos setores de serviços (228 mil vagas), indústria (73 mil), comércio (50 mil), construção (47 mil) e agricultura (38 mil).
Saldo positivo em agosto
Somente no mês de agosto, o Estado de São Paulo criou 45 mil novos empregos formais, com 706 mil admissões e 661 mil desligamentos, elevando o estoque estadual para 14,8 milhões de vínculos. O estado também registrou o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.612,69.
Em Franca, o resultado também foi positivo. O município fechou o mês com 285 vagas líquidas abertas, resultado de 5.147 admissões e 4.862 desligamentos, alcançando um estoque de 103.864 empregos formais.
Serviços e comércio puxam crescimento local
O setor de serviços liderou as contratações no município em agosto, com 196 vagas líquidas, seguido do comércio, com 161. A indústria manteve-se praticamente estável, com saldo de 16 vagas, enquanto a construção teve um leve crescimento (+8).
A agropecuária foi o único segmento com desempenho negativo, encerrando o mês com -96 vagas. Apesar disso, os ganhos no comércio e nos serviços compensaram as perdas, garantindo o saldo positivo geral.
Desempenho consistente ao longo do ano
Com mais de 4,4 mil vagas abertas no acumulado do ano, Franca se destaca no ranking estadual, ficando à frente de municípios de médio porte e atrás apenas de grandes polos econômicos como São Paulo, Osasco, Guarulhos e Campinas.
Top 50
Veja o ranking, por município do Estado de São Paulo e número de novas vagas de emprego com carteira assinada criadas entre janeiro e agosto deste ano:
- São Paulo: 111.753
- Osasco: 16.027
- Guarulhos: 15.579
- Campinas: 8.886
- Sorocaba 8.717
- São Jose dos Campos 7.952
- Matão 6.758
- Santo André 6.676
- Bauru 6.357
- Santos 5.606
- Ribeirão Preto 5.553
- Barueri 5.536
- São Bernardo do Campo 5.339
- Jundiai 5.154
- Franca 4.411
- São José do Rio Preto 3.932
- São Caetano do Sul 3.615
- Taubaté 3.591
- Piracicaba 3.443
- Bebedouro 3.370
- Limeira 3.338
- Cajamar 3.155
- Mauá 3.145
- Cotia 3.043
- Mogi-Guaçu 2.990
- Diadema 2.880
- São Carlos 2.658
- São José do Rio Pardo 2.655
- Tatuí 2.631
- Atibaia 2.613
- Sumaré 2.602
- Birigui 2.543
- Presidente Prudente 2.477
- Mogi das Cruzes 2.334
- Araraquara 2.077
- Pontal 1.987
- Araçatuba 1.880
- Itaquaquecetuba 1.868
- Carapicuiba 1.855
- Indaiatuba 1.837
- Capela do Alto 1.807
- Botucatu 1.800
- Rio Claro 1.774
- Monte Mor 1.708
- Embu 1.704
- Paulínia 1.690
- Monte Azul Paulista 1.680
- Araras 1.673
- Jacareí 1.671
- Hortolândia 1.595
