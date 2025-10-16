16 de outubro de 2025
ECONOMIA

Franca é a 15ª cidade que mais gera empregos no Estado em 2025

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo/Hevertom Talles/GCN
Franca fecha agosto com saldo positivo de 285 vagas formais, puxado principalmente pelos setores de serviços e comércio
Franca ocupa a 15ª posição no ranking das cidades que mais geraram empregos formais no Estado de São Paulo no acumulado de 2025, entre janeiro e agosto, com 4.411 novas vagas criadas no período. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

O desempenho local acompanha a tendência estadual. De janeiro a agosto, São Paulo criou 437 mil empregos com carteira assinada, o que equivale a quase 2 mil novos postos de trabalho por dia. O número representa 29% de todas as vagas abertas no país nesse intervalo. O resultado foi impulsionado pelos setores de serviços (228 mil vagas), indústria (73 mil), comércio (50 mil), construção (47 mil) e agricultura (38 mil).

Saldo positivo em agosto

Somente no mês de agosto, o Estado de São Paulo criou 45 mil novos empregos formais, com 706 mil admissões e 661 mil desligamentos, elevando o estoque estadual para 14,8 milhões de vínculos. O estado também registrou o maior salário médio de admissão do país, de R$ 2.612,69.

Em Franca, o resultado também foi positivo. O município fechou o mês com 285 vagas líquidas abertas, resultado de 5.147 admissões e 4.862 desligamentos, alcançando um estoque de 103.864 empregos formais.

Serviços e comércio puxam crescimento local

O setor de serviços liderou as contratações no município em agosto, com 196 vagas líquidas, seguido do comércio, com 161. A indústria manteve-se praticamente estável, com saldo de 16 vagas, enquanto a construção teve um leve crescimento (+8).

A agropecuária foi o único segmento com desempenho negativo, encerrando o mês com -96 vagas. Apesar disso, os ganhos no comércio e nos serviços compensaram as perdas, garantindo o saldo positivo geral.

Desempenho consistente ao longo do ano

Com mais de 4,4 mil vagas abertas no acumulado do ano, Franca se destaca no ranking estadual, ficando à frente de municípios de médio porte e atrás apenas de grandes polos econômicos como São Paulo, Osasco, Guarulhos e Campinas.

Top 50

Veja o ranking, por município do Estado de São Paulo e número de novas vagas de emprego com carteira assinada criadas entre janeiro e agosto deste ano:

  1. São Paulo: 111.753
  2. Osasco: 16.027
  3. Guarulhos: 15.579
  4. Campinas: 8.886
  5. Sorocaba 8.717
  6. São Jose dos Campos 7.952
  7. Matão 6.758
  8. Santo André 6.676
  9. Bauru 6.357
  10. Santos 5.606
  11. Ribeirão Preto 5.553
  12. Barueri 5.536
  13. São Bernardo do Campo 5.339
  14. Jundiai 5.154
  15. Franca 4.411
  16. São José do Rio Preto 3.932
  17. São Caetano do Sul 3.615
  18. Taubaté 3.591
  19. Piracicaba 3.443
  20. Bebedouro 3.370
  21. Limeira 3.338
  22. Cajamar 3.155
  23. Mauá 3.145
  24. Cotia 3.043
  25. Mogi-Guaçu 2.990
  26. Diadema 2.880
  27. São Carlos 2.658
  28. São José do Rio Pardo 2.655
  29. Tatuí 2.631
  30. Atibaia 2.613
  31. Sumaré 2.602
  32. Birigui 2.543
  33. Presidente Prudente 2.477
  34. Mogi das Cruzes 2.334
  35. Araraquara 2.077
  36. Pontal 1.987
  37. Araçatuba 1.880
  38. Itaquaquecetuba 1.868
  39. Carapicuiba 1.855
  40. Indaiatuba 1.837
  41. Capela do Alto 1.807
  42. Botucatu 1.800
  43. Rio Claro 1.774
  44. Monte Mor 1.708
  45. Embu 1.704
  46. Paulínia 1.690
  47. Monte Azul Paulista 1.680
  48. Araras 1.673
  49. Jacareí 1.671
  50. Hortolândia 1.595

