FDF debate crimes de IA, fake news e privacidade em congresso

A FDF (Faculdade de Direito de Franca) se torna, a partir desta terça-feira, 30, o centro de um dos principais debates do país sobre a intersecção entre Direito e tecnologia. A instituição realiza a terceira edição do Congresso Internacional, reunindo cerca de 100 especialistas de 8 países e de todo o Brasil, para discutir temas que moldam o futuro.

O evento, que segue até 3 de outubro, é gratuito e aberto à comunidade. A programação abordará questões que afetam diretamente o cotidiano da sociedade, como os desafios da Inteligência Artificial, a disseminação de fake news, a segurança digital e os impactos da tecnologia na democracia.

Entre os painéis de destaque, o congresso buscará responder a perguntas como: "Quem responde pelos crimes cometidos por Inteligência Artificial?". Outros debates abordarão a vulnerabilidade da privacidade na era digital, o uso de blockchain na segurança pública e o papel de gigantes da tecnologia, com a participação de representantes do departamento jurídico do Magazine Luiza.