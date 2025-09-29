FDF debate crimes de IA, fake news e privacidade em congresso

A FDF (Faculdade de Direito de Franca) se torna, a partir desta terça-feira, 30, o centro de um dos principais debates do país sobre a intersecção entre Direito e tecnologia. A instituição realiza a terceira edição do Congresso Internacional, reunindo cerca de 100 especialistas de 8 países e de todo o Brasil, para discutir temas que moldam o futuro.
O evento, que segue até 3 de outubro, é gratuito e aberto à comunidade. A programação abordará questões que afetam diretamente o cotidiano da sociedade, como os desafios da Inteligência Artificial, a disseminação de fake news, a segurança digital e os impactos da tecnologia na democracia.
Entre os painéis de destaque, o congresso buscará responder a perguntas como: "Quem responde pelos crimes cometidos por Inteligência Artificial?". Outros debates abordarão a vulnerabilidade da privacidade na era digital, o uso de blockchain na segurança pública e o papel de gigantes da tecnologia, com a participação de representantes do departamento jurídico do Magazine Luiza.
Consolidado como um evento de referência, o congresso contará com a presença de acadêmicos de grandes universidades como USP, PUC-SP e as universidades de Salamanca (Espanha) e Buenos Aires (Argentina), além de representantes do governo federal e do setor de inovação.
Além dos painéis, a programação inclui lançamento de livros e apresentações culturais. Para participar, basta se cadastrar gratuitamente no site da FDF, clicando aqui, onde a programação completa está disponível.
