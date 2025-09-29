29 de setembro de 2025
Homem é preso após furtar chocolates em atacadista de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Homem pegando barras de chocolate em um atacadista antes de sair sem pagá-las
Homem pegando barras de chocolate em um atacadista antes de sair sem pagá-las

Um homem foi preso após furtar 13 barras de chocolate no sábado, 27, em um supermercado atacadista na avenida Rio Negro, no bairro São Miguel, em Franca.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. O indivíduo foi até a estante de doces, pegou as 13 barras e saiu tranquilamente do local, passando pelos caixas sem pagar. Em seguida, atravessou o estacionamento e desceu a rampa de entrada de veículos a pé.

O vigilante percebeu o crime e acionou a Polícia Militar. Os agentes encontraram o homem ainda com as barras nas mãos, já na avenida Antônio Barbosa Filho. Ele disse ter pago R$ 89 pelas mercadorias.

No entanto, imagens de segurança e a nota com o valor real — cerca de R$ 124 — comprovaram o furto. O homem foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi ouvido e liberado em seguida.

O indivíduo já tem passagens anteriores por furto e tráfico de drogas.

