Homem é preso após furtar chocolates em atacadista de Franca

Um homem foi preso após furtar 13 barras de chocolate no sábado, 27, em um supermercado atacadista na avenida Rio Negro, no bairro São Miguel, em Franca.

Câmeras de segurança registraram toda a ação. O indivíduo foi até a estante de doces, pegou as 13 barras e saiu tranquilamente do local, passando pelos caixas sem pagar. Em seguida, atravessou o estacionamento e desceu a rampa de entrada de veículos a pé.

O vigilante percebeu o crime e acionou a Polícia Militar. Os agentes encontraram o homem ainda com as barras nas mãos, já na avenida Antônio Barbosa Filho. Ele disse ter pago R$ 89 pelas mercadorias.