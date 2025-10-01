Filhas de mulher morta em Alagoas procura assassino em Franca

Um homem acusado de homicídio em Arapiraca (AL) está sendo procurado pela polícia e teria se mudado para Franca. Trata-se de Manoel Jadielson Moreira do Nascimento, de 47 anos, que está foragido desde o crime. Ele se apresentaria como "Francisco" ou "Chicão". O caso aconteceu em 2004 e teve grande repercussão no município alagoano.

Segundo familiares da vítima, Maria Aparecida Tenório Bezerra, de 34 anos na época, foi morta após cobrar de Manoel a devolução de um botijão de gás emprestado. A cobrança teria gerado uma discussão. Revoltado, o acusado jogou o botijão contra Maria, que estava sentada na calçada, e em seguida desferiu dois golpes de faca no peito dela, causando sua morte.

Ainda de acordo com familiares, Maria e Manoel eram amigos próximos, e a vítima inclusive era madrinha de uma filha dele.