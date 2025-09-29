Carreta com 30 toneladas de esterco tomba em Franca

Uma carreta carregada com 30 toneladas de esterco tombou na rodovia Felipe Calixto, na manhã desta segunda-feira, 29. O acidente aconteceu em um trecho de curva da estrada vicinal que liga Franca a Ribeirão Corrente.
Este é o segundo acidente que terminou com caminhão tombado na mesma rodovia, em três dias. No sábado, um caminhão carregado com restos de carne também se acidentou na pista.
Segundo testemunhas, o motorista seguia sentido Ribeirão Corrente, quando perdeu o controle da direção. A carreta saiu da pista, bateu contra o guard rail e tombou próximo a um cafezal.
A carga ficou espalhada pelo local, e a cabine sofreu danos com o impacto, deixando peças espalhadas pela pista. O motorista não se feriu, mas, bastante abalado e assustado.
A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local e controlou o tráfego, que ficou lento no trecho. O proprietário do veículo esteve no local e providenciou a remoção da carga e da carreta.
Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.
