Carreta com 30 toneladas de esterco tomba em Franca

Uma carreta carregada com 30 toneladas de esterco tombou na rodovia Felipe Calixto, na manhã desta segunda-feira, 29. O acidente aconteceu em um trecho de curva da estrada vicinal que liga Franca a Ribeirão Corrente.

Este é o segundo acidente que terminou com caminhão tombado na mesma rodovia, em três dias. No sábado, um caminhão carregado com restos de carne também se acidentou na pista.

Segundo testemunhas, o motorista seguia sentido Ribeirão Corrente, quando perdeu o controle da direção. A carreta saiu da pista, bateu contra o guard rail e tombou próximo a um cafezal.