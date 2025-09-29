PM recupera Fiesta furtado em Restinga; homem é preso

A Polícia Militar apreendeu um Ford Fiesta furtado na manhã desta segunda-feira, 29, na rodovia Cândido Portinari, em Franca. O motorista foi preso e levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Durante a abordagem, o homem alegou que havia pego o carro em Restinga e estava a caminho de casa. Porém, a história não convenceu os policiais. Ao verificar a documentação, eles perceberam que o suspeito não conseguia explicar a origem do veículo.

Após contato com o proprietário, o pedreiro Luís Carlos de Oliveira, a polícia confirmou que o Fiesta tinha sido furtado no bairro Alto da Boa Vista, em Restinga. Luís explicou que o carro estava estacionado há cerca de três meses em frente à sua casa, devido a problemas mecânicos.