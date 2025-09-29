‘Tivemos que nos adaptar’, diz Helinho após vitória em São José

O Sesi Franca volta para Franca com uma vitória sobre o São José pelas semifinais do Campeonato Paulista. A equipe venceu por 84 a 76 o primeiro jogo da série melhor de três em São José dos Campos, em uma partida bastante equilibrada, neste domingo, 28.

A equipe francana abriu vantagem no placar somente no final do jogo. Apesar do equilíbrio, prevaleceu o favoritismo do atual campeão paulista. Helinho Garcia destacou que foi preciso recorrer às variadas formas táticas de atuar que a equipe possui para garantir o resultado positivo na casa do adversário.

“Ao longo dos 40 minutos, tivemos que nos adaptarmos àquilo que estava sendo feito, nas mais variadas opções defensivas que nós tínhamos para amenizar a qualidade da equipe do São José. A partir dos momentos principais, no último quarto, onde nós acertamos a defesa, ganhamos consistência, tivemos a bola na mão para ditar o ritmo e, obviamente, buscar essa primeira vitória que é muito importante”.