‘Tivemos que nos adaptar’, diz Helinho após vitória em São José

O Sesi Franca volta para Franca com uma vitória sobre o São José pelas semifinais do Campeonato Paulista. A equipe venceu por 84 a 76 o primeiro jogo da série melhor de três em São José dos Campos, em uma partida bastante equilibrada, neste domingo, 28.
A equipe francana abriu vantagem no placar somente no final do jogo. Apesar do equilíbrio, prevaleceu o favoritismo do atual campeão paulista. Helinho Garcia destacou que foi preciso recorrer às variadas formas táticas de atuar que a equipe possui para garantir o resultado positivo na casa do adversário.
“Ao longo dos 40 minutos, tivemos que nos adaptarmos àquilo que estava sendo feito, nas mais variadas opções defensivas que nós tínhamos para amenizar a qualidade da equipe do São José. A partir dos momentos principais, no último quarto, onde nós acertamos a defesa, ganhamos consistência, tivemos a bola na mão para ditar o ritmo e, obviamente, buscar essa primeira vitória que é muito importante”.
Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 1º, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, pelo jogo 2. Mais uma vitória, e o Sesi Franca avança à final. Por sua vez, o São José precisará vencer para provocar o terceiro confronto, novamente em Franca, no dia seguinte.
Helinho prevê um bom jogo novamente, demonstrando muita confiança na possibilidade de levar o time a mais uma final. “Que a gente possa buscar, claro, a segunda vitória em Franca, ao lado de nossa torcida, e conquistarmos a classificação para a grande final”.
A outra semifinal do Estadual é disputada entre Mogi e Pinheiros. O primeiro confronto será nesta segunda-feira, 29, às 20h, em São Paulo. O Mogi tem a vantagem na série de realizar duas partidas em Mogi das Cruzes.
