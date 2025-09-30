Peão de Guaraci leva título no FRM e garante vaga para Barretão

O último dia do Franca Rodeo Music 2025 foi marcado por emoção e adrenalina na arena. Quem roubou a cena foi o peão Juliano Silveira, de 32 anos, natural de Guaraci (SP), que conquistou o título da montaria em touros com um desempenho impecável.
No acumulado da competição, Juliano somou 259,75 pontos. Na rodada decisiva, foi o único competidor a se manter por oito segundos em cima do touro, recebendo 88,75 pontos e assegurando não só a vitória em Franca, mas também a vaga direta para disputar a final da Liga Nacional de Rodeio em Barretos 2026, o maior rodeio da América Latina.
O francano Pedro Henrique Castilho ficou em segundo lugar, com 245,25 pontos.
Temporada de vitórias
O título em Franca consolida uma grande fase de Juliano. Este ano, ele também foi campeão do Ribeirão Rodeo Music 2025; campeão do Expo Agro Siqueira Campos, no Paraná, acumulando conquistas que reforçam sua posição entre os principais nomes da montaria em touros no Brasil.
Emocionado, o peão dedicou o triunfo a Deus e fez questão de lembrar sua trajetória no esporte:“Graças a Deus ele está me abençoando. Também fui em Barretos esse ano e fiz boas montarias. Desde pequeno eu já tinha essa paixão. Comecei a montar quando tinha 10 anos”, disse.
Carreira construída na arena
Durante entrevista após a vitória, Juliano contou que já participa da Liga Nacional de Rodeio há quatro anos e tem uma trajetória de mais de uma década em competições. “Na semifinal eu estava em segundo lugar, mas não imaginava que sairia campeão. Deus tem me abençoado muito. Em Barretos eu não cheguei à final, mas montei bem, e agora vem mais uma oportunidade em 2026”, declarou.
Tradição e espetáculo em Franca
O Franca Rodeo Music vem se consolidando como um dos principais eventos do interior paulista, reunindo grandes nomes da música sertaneja e competições de alto nível na arena. O evento nos anos de 2024 e 2025 já trouxe ao público apresentações de artistas como Jorge & Mateus, Luan Santana, Ana Castela, Hugo & Guilerme, entre outros, além de ser palco de decisões importantes na parte esportiva.
