Peão de Guaraci leva título no FRM e garante vaga para Barretão

O último dia do Franca Rodeo Music 2025 foi marcado por emoção e adrenalina na arena. Quem roubou a cena foi o peão Juliano Silveira, de 32 anos, natural de Guaraci (SP), que conquistou o título da montaria em touros com um desempenho impecável.

No acumulado da competição, Juliano somou 259,75 pontos. Na rodada decisiva, foi o único competidor a se manter por oito segundos em cima do touro, recebendo 88,75 pontos e assegurando não só a vitória em Franca, mas também a vaga direta para disputar a final da Liga Nacional de Rodeio em Barretos 2026, o maior rodeio da América Latina.

O francano Pedro Henrique Castilho ficou em segundo lugar, com 245,25 pontos.

Temporada de vitórias