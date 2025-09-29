Caminhão com restos de carne tomba na Felipe Calixto

Um caminhão carregado com restos de carnes e ossos tombou na rodovia Felipe Calixto, no km 9, entre Franca e Ribeirão Corrente, na manhã de sábado, 27.
O motorista perdeu o controle da direção após fazer uma curva e acabou caindo na valeta, no acostamento da rodovia. Ele sofreu fratura no braço direito em dois pontos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por outros motoristas que passavam pelo local e presenciaram o acidente, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.
A carga ficou espalhada pelo acostamento, mas não chegou a bloquear a pista. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito
