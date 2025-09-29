Câmeras flagram furto de carro durante a madrugada

O empreiteiro Saulo Carneiro da Silva teve seu carro, um modelo Ipanema, furtado durante a madrugada desta segunda-feira, 29, no bairro Vilagio Mundo Novo, região oeste de Franca.

Câmeras de segurança flagraram o crime por volta de 1h50. As imagens mostram dois criminosos usando blusas com capuz se aproximando do veículo estacionado em frente ao condomínio, onde a vítima mora.

Um dos suspeitos abre a porta do carro, ilumina o interior com a lanterna do celular e entra, tentando dar partida. Como não conseguiu, pediu ajuda ao comparsa, que empurrou o automóvel para longe.