Câmeras flagram furto de carro durante a madrugada

O empreiteiro Saulo Carneiro da Silva teve seu carro, um modelo Ipanema, furtado durante a madrugada desta segunda-feira, 29, no bairro Vilagio Mundo Novo, região oeste de Franca.
Câmeras de segurança flagraram o crime por volta de 1h50. As imagens mostram dois criminosos usando blusas com capuz se aproximando do veículo estacionado em frente ao condomínio, onde a vítima mora.
Um dos suspeitos abre a porta do carro, ilumina o interior com a lanterna do celular e entra, tentando dar partida. Como não conseguiu, pediu ajuda ao comparsa, que empurrou o automóvel para longe.
O dono, que é construtor, contou ter levado um susto ao perceber pela manhã que o carro usado no trabalho havia desaparecido. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judicária) e as imagens já foram entregues à polícia. Até o momento, ninguém foi preso.
