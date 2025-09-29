Franca enfrenta semana de calor intenso com temperaturas de 34ºC

Mais uma semana de calor intenso em Franca. A previsão do tempo indica que os termômetros ficarão consistentemente acima dos 30°C, com picos de até 34°C no meio da semana. O tempo seco, a baixa umidade do ar e a ausência de chuva completam o cenário, exigindo atenção redobrada com a saúde.

Esta segunda-feira, 29, já é uma mostra da semana, com máxima de 33ºC. O sol predomina entre muitas nuvens e a umidade relativa do ar fica baixa, podendo atingir apenas 23%. A noite será de céu nublado e abafada, com mínima de 18ºC.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo encaminhou alerta, via SMS, aos moradores de Franca e região. "Baixa umidade relativa do ar em Franca, Ituverava e atinge municípios vizinhos. Mantenha-se hidratado e evite exposição ao Sol", diz a mensagem enviada a aparelhos celulares.