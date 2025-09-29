Franca enfrenta semana de calor intenso com temperaturas de 34ºC

Mais uma semana de calor intenso em Franca. A previsão do tempo indica que os termômetros ficarão consistentemente acima dos 30°C, com picos de até 34°C no meio da semana. O tempo seco, a baixa umidade do ar e a ausência de chuva completam o cenário, exigindo atenção redobrada com a saúde.
Esta segunda-feira, 29, já é uma mostra da semana, com máxima de 33ºC. O sol predomina entre muitas nuvens e a umidade relativa do ar fica baixa, podendo atingir apenas 23%. A noite será de céu nublado e abafada, com mínima de 18ºC.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo encaminhou alerta, via SMS, aos moradores de Franca e região. "Baixa umidade relativa do ar em Franca, Ituverava e atinge municípios vizinhos. Mantenha-se hidratado e evite exposição ao Sol", diz a mensagem enviada a aparelhos celulares.
O auge do calor está previsto para a terça, 30, e a quarta-feira, 1º. Em ambos os dias, a temperatura máxima deve atingir os 34ºC. As noites serão ainda mais quentes, com mínimas de 20ºC, oferecendo pouco alívio. Na terça, pode haver formação de névoa ao amanhecer.
Na segunda metade da semana, o calor intenso continua. A quinta-feira, 2, terá diminuição de nuvens e uma tarde bastante ensolarada, com temperaturas variando entre 19ºC e 33ºC.
Fechando a semana, a sexta-feira, 3, seguirá com o padrão de sol entre muitas nuvens e tempo abafado. A mínima prevista é de 19ºC e a máxima de 32ºC.
