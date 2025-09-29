Caminhão bitrem trava a avenida Rio Negro, em Franca

Um caminhão bitrem travou a avenida Rio Negro, no sentido bairro São Joaquim, na manhã desta segunda-feira, 29. Quem passava pela via tinha de desviar pelo bairro Residencial Amazonas, o que fez com que um extensa fila de veículos se formasse.

Segundo informações, uma pane mecânica deixou o veículo atravessado no meio da via, próximo ao shopping de Franca, bloqueando totalmente o trânsito.

Ninguém ficou ferido. Um guincho foi acionado para auxiliar na remoção e conseguiu posicionar o caminhão na faixa da direito da pista, liberando parcialmente a passagem e permitindo a retomada gradual do fluxo.