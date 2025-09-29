Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 29, em Franca:
Nome: Adenilson Sebastião da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Santo Agostinho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Valdevino Moreira da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Darci de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Velório São Vicente, 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
