PS 'Álvaro Azzuz' entra em reforma; obras devem durar 4 meses

As obras de reforma do Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”, em Franca, tiveram início na última semana. O projeto, que tem previsão de durar quatro meses, quer proporcionar um espaço mais acolhedor e confortável para os pacientes e funcionários, com serviços que incluem a troca de forro e luminárias, impermeabilização, pintura e melhorias na acessibilidade.
A reforma, fruto de uma emenda parlamentar em parceria com o Governo do Estado, é parte de um amplo pacote de investimentos na rede de saúde de Franca. “É mais um investimento da Prefeitura para proporcionar espaços com mais comodidade para a população ser atendida”, destacou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.
Paralelamente à obra no PS, a Prefeitura segue com a construção de três novas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) nos bairros Jardim Palma, Parque das Esmeraldas e Santa Terezinha, além de um novo NGA e um Caps Infantil no Jardim Botânico.
Outra frente de trabalho é a manutenção contínua das unidades existentes. Atualmente, a UBS da Estação está passando por uma revitalização completa. O serviço já foi concluído na UBS da Vila São Sebastião e a próxima unidade a ser atendida será a do Parque do Horto. O cronograma de manutenção prevê melhorias futuras também no Pronto-socorro Infantil e nas duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) da cidade.
