Carro bate em poste e criança sem cinto fica ferida em Franca

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado na rotatória Santa Cruz, na avenida Jaime Teline, em Franca. Um carro Fiat Palio prata, ocupado por um casal e uma criança de aproximadamente 7 anos, colidiu violentamente contra um poste de energia.

Com o impacto, a criança, que estava no banco de trás sem cinto de segurança, foi arremessada para frente e precisou ser socorrida às pressas pelo Samu até o pronto-socorro infantil.

Testemunhas relataram que o condutor, padrasto do menino, apresentava sinais claros de embriaguez. O veículo chegou a “abraçar” o poste após a batida. O homem ficou coberto de sangue, mas sem lesões aparentes; segundo relatos, o sangue seria da criança, quando ele tentou retirá-la do carro.