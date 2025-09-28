Sesi Franca vence o São José fora de casa pela semi do Paulista

O Sesi Franca venceu o São José, por 84 a 76, na noite deste domingo, 28, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo do playoff melhorar de três partidas pelas semifinais do Campeonato Paulista 2025.

Agora o playoff segue em Franca, com os próximos dois jogos marcados para o ginásio Pedrocão, nesta quarta-feira, 1, e quinta-feira, 2, (se necessário).

O time francano começou bem o jogo, abrindo 5 a 0. Na sequência Malcon Miller converteu uma bola de longa distância e Guilherme Lessa outras duas bolas de 3 pontos, virando o jogo para o São José, que passou a ditar o ritmo do jogo, vencendo o primeiro quarto por 23 a 18.