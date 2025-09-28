Sesi Franca vence o São José fora de casa pela semi do Paulista

O Sesi Franca venceu o São José, por 84 a 76, na noite deste domingo, 28, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo do playoff melhorar de três partidas pelas semifinais do Campeonato Paulista 2025.
Agora o playoff segue em Franca, com os próximos dois jogos marcados para o ginásio Pedrocão, nesta quarta-feira, 1, e quinta-feira, 2, (se necessário).
O time francano começou bem o jogo, abrindo 5 a 0. Na sequência Malcon Miller converteu uma bola de longa distância e Guilherme Lessa outras duas bolas de 3 pontos, virando o jogo para o São José, que passou a ditar o ritmo do jogo, vencendo o primeiro quarto por 23 a 18.
O time da casa abriu oito pontos de diferença, obrigando Helinho Garcia parar o jogo. Em seguida, foi a vez da equipe visitante converter duas bolas de três pontos, com David Jackson e Lucas Dias, cortando da diferença para dois pontos. Mas o francano Caue Verzola acertou duas bolas de três pontos, com o time joseense terminando o primeiro tempo na frente: 41 a 36.
Com uma sequência de bolas de três pontos, a equipe comandada por Helinho virou o placar na metade do terceiro quarto. Mas o time de Régis Marrelli voltou a carga fechando o período na frente no placar geral, por 65 a 61. O jogou seguiu equilibrado no último quarto, com o Sesi Franca, abrindo boa vantagem no momento final da partida, vencendo o primeiro duelo.
Lucas Dias foi o cestinha da partida com 21 pontos para o Franca. O destaque do São José foi Adyel Borges com 18 pontos.
A outra semifinal é entre Mogi e Pinheiros.
