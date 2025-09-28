Luan Santana retorna à Franca após ‘jejum’ de oito anos 

A apresentação do Luan Santana no Franca Rodeo Music neste sábado, 27, foi ainda mais especial: o artista não se apresentava na cidade há oito anos. O show mais aguardando do evento era dele, e o público marcou presença com recorde. Antes do Luan, o grupo Jeito Moleque se apresentou no palco e cantou seus principais sucessos.
Com um multidão a sua esperava, Luan fez uma entrada de supresa no palco. Ele saiu de um elevador por baixo do palco em meio a uma cortina de fumaça e levou o público ao delírio ao abrir o show com o hit “Meio Termo”.
A apresentação foi seguida por uma sequência de hits entoados pelo cantor, com segunda voz do fã que sabiam todas as letras.
Luan Santana comentou no palco a a ausência de Franca por esses oito anos: “Oi Franca, estava morrendo de saudades, mas tudo tem dia e hora para acontecer”, completou o pop star.
Luan literalmente sentiu que o público estava ansioso pelo seu show, e transmitiu isso em palavras. “Meus Deus do céu, que noite maravilha que estou vivendo aqui em Franca hoje. Que festa linda, estrutura maravilhosa. Só está faltando uma coisa, uma nega para dançar aqui comigo” brincou a logo depois embalou o hit “Coração Cigano”.
Após o show do Luan, Jiraya Uai entrou no palco e levantou a poeira da arranha com seus sucessos com misturam batidas do eletrônico com funk e sertanejo. O público animado curtiu a apresentação do cantor até o final próximo já só amanhecer.
