Luan Santana retorna à Franca após ‘jejum’ de oito anos 

A apresentação do Luan Santana no Franca Rodeo Music neste sábado, 27, foi ainda mais especial: o artista não se apresentava na cidade há oito anos. O show mais aguardando do evento era dele, e o público marcou presença com recorde. Antes do Luan, o grupo Jeito Moleque se apresentou no palco e cantou seus principais sucessos.

Com um multidão a sua esperava, Luan fez uma entrada de supresa no palco. Ele saiu de um elevador por baixo do palco em meio a uma cortina de fumaça e levou o público ao delírio ao abrir o show com o hit “Meio Termo”.

A apresentação foi seguida por uma sequência de hits entoados pelo cantor, com segunda voz do fã que sabiam todas as letras.