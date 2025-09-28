Matrículas antecipadas para o 1° ano começam nesta segunda

As matrículas para alunos das escolas municipais de Franca começam nesta segunda-feira, 29, de forma antecipada, para o 1° Ano do Ensino Fundamental. De acordo com a Secretaria de Educação, o prazo vi até 3 de outubro.

O cadastro no Programa 'Matrícula Antecipada' é voltado para as crianças que completarão 6 anos até 31/03/2025 (nascidos de 01/04/2019 a 31/03/2020).

As matrículas deverão ser feitas nas sedes das escolas municipais, no horário das 8 às 16h. Os responsáveis deverão apresentar cópias da Certidão de Nascimento do aluno; CPF do aluno; CPF e do RG do responsável; comprovante de endereço do responsável e cópia da carteira de vacinação atualizada do aluno.