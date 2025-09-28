Matrículas antecipadas para o 1° ano começam nesta segunda

As matrículas para alunos das escolas municipais de Franca começam nesta segunda-feira, 29, de forma antecipada, para o 1° Ano do Ensino Fundamental. De acordo com a Secretaria de Educação, o prazo vi até 3 de outubro.
O cadastro no Programa 'Matrícula Antecipada' é voltado para as crianças que completarão 6 anos até 31/03/2025 (nascidos de 01/04/2019 a 31/03/2020).
As matrículas deverão ser feitas nas sedes das escolas municipais, no horário das 8 às 16h. Os responsáveis deverão apresentar cópias da Certidão de Nascimento do aluno; CPF do aluno; CPF e do RG do responsável; comprovante de endereço do responsável e cópia da carteira de vacinação atualizada do aluno.
Para os estudantes que frequentarão do 2º ao 5º Ano do Ensino Fundamental as rematrículas serão efetuadas nas escolas municipais em novembro. Já as transferências para as unidades escolares de interesse dos pais ou responsáveis estarão disponíveis a partir de janeiro de 2026.
Neste ano, estão matriculados na rede municipal de ensino mais de 16 mil alunos.
