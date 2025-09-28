28 de setembro de 2025
CÂNDIDO PORTINARI

Mãe e filho sofrem acidente após pneu de moto estourar na rodovia

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um motociclista ficou gravemente ferido após o pneu de sua moto estourar enquanto seguia pela rodovia Cândido Portinari, sentido Pedregulho, na altura do km 416.

De acordo com testemunhas, ele levava a mãe na garupa quando perdeu o controle da moto e ambos caíram ao chão. No momento da queda, a mulher foi projetada para a pista e uma caminhonete que trafegava logo atrás acabou passando sobre a perna do motociclista.

O homem foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Franca. Já a mãe sofreu diversas escoriações, mas os ferimentos foram considerados leves.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para organizar o trânsito e registrar a ocorrência.

