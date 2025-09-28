Francana é presa após furto de bobinas em usina de Morro Agudo

Uma mulher foi presa em flagrante na noite da última sexta-feira, 26, suspeita de envolvimento em um furto na Usina MB, em Morro Agudo (SP). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h50, após a equipe de segurança da empresa acionar a corporação.
De acordo com o boletim de ocorrência, seguranças surpreenderam dois homens próximos a um veículo VW Gol que estava estacionado do lado externo da usina. Ao perceberem a aproximação, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram em direção a um canavial.
Dentro do automóvel, foram encontradas três bobinas grandes e duas pequenas, com peso total aproximado de 500 quilos.
Antes de chegar ao local, a Polícia Militar já havia localizado um segundo veículo, um VW SpaceFox, parado em uma estrada de terra nos fundos da usina. No carro estava uma mulher que, inicialmente, disse estar perdida.
No entanto, após ser questionada, ela entrou em contradição e acabou afirmando que mora em Franca e que tinha levado o marido, identificado como Jeferson, até a usina para realizar um “serviço” com outros dois homens.
Ainda segundo o relato, a suspeita contou que aguardava no carro para buscá-lo após a conclusão da atividade, mas acabou surpreendida pela chegada da polícia.
A mulher e os dois veículos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Joaquim da Barra. O delegado de plantão confirmou o flagrante e determinou a prisão da suspeita, que permanece à disposição da Justiça.
Os dois homens que fugiram não foram localizados, apesar das buscas realizadas nas imediações. O SpaceFox foi recolhido administrativamente, já que a condutora não possuía habilitação nem apresentou um motorista regular para retirar o veículo.
