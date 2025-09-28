Francana é presa após furto de bobinas em usina de Morro Agudo

Uma mulher foi presa em flagrante na noite da última sexta-feira, 26, suspeita de envolvimento em um furto na Usina MB, em Morro Agudo (SP). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h50, após a equipe de segurança da empresa acionar a corporação.

De acordo com o boletim de ocorrência, seguranças surpreenderam dois homens próximos a um veículo VW Gol que estava estacionado do lado externo da usina. Ao perceberem a aproximação, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram em direção a um canavial.

Dentro do automóvel, foram encontradas três bobinas grandes e duas pequenas, com peso total aproximado de 500 quilos.