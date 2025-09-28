Moto irregular é apreendida pela Guarda Municipal em Franca

A Guarda Civil Municipal apreendeu uma moto irregular neste sábado, 27, durante patrulhamento preventivo no Parque dos Trabalhadores, localizado aos fundos do Parque Fernando Costa, na zona norte de Franca.

A equipe da Guarda Municipal realizou vistoria em uma motocicleta estacionada em uma parte da área de lazer. Após a abordagem, foi verificado que a placa do veículo correspondia a uma motocicleta Honda CG, porém o motor era de uma Yamaha e o chassi estava raspado.

O proprietário informou ter adquirido a moto através da plataforma Facebook, não sabendo identificar o vendedor.