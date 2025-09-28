Último dia de Rodeio tem campeão das montarias e emoção com Luan

O último dia do Franca Rodeo Music, neste sábado, 27, no km 4 da rodovia Nestor Ferreira, foi marcado por emoção dentro e fora da arena. O público lotou o recinto para acompanhar o resultado das montarias em touros e, claro, os shows que encerraram o evento em grande estilo.

Na arena, o grande campeão foi Juliano Silveira, 32 anos, de Guaraci (SP). Com uma nota de 259,75 pontos, ele garantiu vaga direta para o Rodeo de Barretos 2026. O francano Pedro Henrique Castilho ficou em segundo lugar, com 245,25 pontos, após cumprir os oito segundos em cima do touro. Juliano, que também havia conquistado o título no Ribeirão Rodeo Music, reforça agora seu nome entre os grandes competidores da temporada.

A noite musical começou com o grupo Jeito Moleque, que trouxe ao palco sucessos que marcaram época. “Vamos voltar nas lembranças da adolescência” disse o vocalista Guilherme Albuquerque.