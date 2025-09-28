Último dia de Rodeio tem campeão das montarias e emoção com Luan

O último dia do Franca Rodeo Music, neste sábado, 27, no km 4 da rodovia Nestor Ferreira, foi marcado por emoção dentro e fora da arena. O público lotou o recinto para acompanhar o resultado das montarias em touros e, claro, os shows que encerraram o evento em grande estilo.
Na arena, o grande campeão foi Juliano Silveira, 32 anos, de Guaraci (SP). Com uma nota de 259,75 pontos, ele garantiu vaga direta para o Rodeo de Barretos 2026. O francano Pedro Henrique Castilho ficou em segundo lugar, com 245,25 pontos, após cumprir os oito segundos em cima do touro. Juliano, que também havia conquistado o título no Ribeirão Rodeo Music, reforça agora seu nome entre os grandes competidores da temporada.
A noite musical começou com o grupo Jeito Moleque, que trouxe ao palco sucessos que marcaram época. “Vamos voltar nas lembranças da adolescência” disse o vocalista Guilherme Albuquerque.
O show foi aberto com o clássico “Sem Radar”, levantando a plateia. No repertório também estiveram presentes hits como “Eu Nunca Amei Assim”, “A Amizade é Tudo” e até versões em pagode de músicas sertanejas, incluindo homenagem a Cristiano Araújo e o clássico “Convite de Casamento”, de Gian & Giovani. A emoção tomou conta com “Estrela Perdida”, parceria com o grupo Pixote.
Entre o público, a jovem Mariana Oliveira do Nascimento, de 17 anos, viveu uma noite inesquecível. Ela foi a sorteada para conhecer Luan Santana nos bastidores, acompanhada da irmã, Aline de Cássia Oliveira do Nascimento, de 28, fã declarada do cantor “desde que se entende por gente”. O nome de Mariana foi escolhido entre mais de 13 mil comentários em uma promoção realizada pelo portal GCN/Sampi e pela Rádio Difusora.
“Meu coração está a mil, estou muito ansiosa. Tenho certeza que vai ser inesquecível e muito marcante”, disse Mariana, emocionada, vestindo uma camiseta estampada com fotos e o nome do ídolo.
O show mais aguardado da noite começou por volta de 1h30 da madrugada deste domingo, 28, quando Luan Santana subiu ao palco abrindo com a música “Meio Termo”. Logo em seguida, levou o público à nostalgia ao relembrar grandes sucessos de sua carreira, incluindo o hit que o consagrou nacionalmente, “Meteoro”.
Nos telões, era possível ver fãs emocionados, muitos chorando e levantando cartazes de amor e admiração. Sempre carismático e próximo da plateia, Luan interagiu, distribuiu toalhas, conversou e arrancou gritos ao declarar:
“Oi Franca, vou contar um segredo pra vocês... Eu tava morrendo de saudades. Oito anos depois, a gente se encontrou.”
Com mãos para o alto, fogos de artifício e a plateia cantando em coro, o cenário foi de puro espetáculo, fechando o evento com energia inesquecível. Para encerrar a madrugada, a participação de Jiraya Uai fez a galera pular e se divertir ainda mais.
O encontro de Mariana com seu ídolo coroou a noite:
“Estou muito feliz, muita gratidão. Foi tudo incrível, ele é maravilhoso... Muito feliz”, disse a jovem, emocionada após realizar o sonho de conhecer Luan Santana.
