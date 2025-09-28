Ele brilha no futebol mundial. Com apenas 18 anos é um dos jogadores mais festejados da atualidade. O francano Estêvão Willian, que atua no Chelsea, time de futebol inglês, também é destaque na seleção brasileira, mas não perde suas origens, humildade e fé. Com uma educação muito bem estruturada, fruto dos pais, Pastor Ivo Gonçalves e da mãe, Etiene, o atleta lança em Franca o Instituto Estêvão Willian, visando a inclusão social de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade. A abordagem integra educação, esporte, cultura e saúde para ampliar suas oportunidades e promover o desenvolvimento socioeducativo. O lançamento oficial acontecerá nos próximos dias, e eu voltarei em breve com mais informações.

Dudi

No dia 25 de setembro, celebramos o aniversário da incrível empresária, mãe, esposa e amiga Dudi Mussi. Ela recebeu o carinho de todos que a amam. Quero deixar meu abraço especial, estendendo os cumprimentos ao seu marido, o delegado Djalma Batista, e às filhas, Maria Antônia e Maria Anita. Parabéns, Dudi!

