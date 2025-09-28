Ele brilha no futebol mundial. Com apenas 18 anos é um dos jogadores mais festejados da atualidade. O francano Estêvão Willian, que atua no Chelsea, time de futebol inglês, também é destaque na seleção brasileira, mas não perde suas origens, humildade e fé. Com uma educação muito bem estruturada, fruto dos pais, Pastor Ivo Gonçalves e da mãe, Etiene, o atleta lança em Franca o Instituto Estêvão Willian, visando a inclusão social de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade. A abordagem integra educação, esporte, cultura e saúde para ampliar suas oportunidades e promover o desenvolvimento socioeducativo. O lançamento oficial acontecerá nos próximos dias, e eu voltarei em breve com mais informações.
Dudi
No dia 25 de setembro, celebramos o aniversário da incrível empresária, mãe, esposa e amiga Dudi Mussi. Ela recebeu o carinho de todos que a amam. Quero deixar meu abraço especial, estendendo os cumprimentos ao seu marido, o delegado Djalma Batista, e às filhas, Maria Antônia e Maria Anita. Parabéns, Dudi!
Franca Tem Voz
Na noite do dia 24 de setembro, a casa do Grupo Mulheres do Brasil recebeu o presidente da Acif, Fernando Jorge, e o diretor do Portal GCN e da rádio Difusora, Corrêa Neves Júnior, para a apresentação do importante projeto Franca Tem Voz. O projeto, apartidário, visa conscientizar e chamar a atenção do cidadão francano para a importância de votar em candidatos a deputados federais e estaduais da nossa cidade. As mulheres do Comitê de Políticas Públicas apoiam a iniciativa e trocaram muitas ideias para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Convido você a conhecer o projeto através do Instagram @francatemvoz. Na ocasião, Corrêa Neves e Fernando Jorge foram recepcionados por Flávia Lancha e Lucinda Gomes.
Parceria
O bem sucedido empresário no ramo de imóveis Luiz César Costa, diretor da famosa AA Costa Imobiliária, ao lado de sua esposa, competência e simpatia, Edmara Costa, já confirmaram presença nos 50 Anos de Noite EP. Reforçando nossa parceria e a força do empreendimento da família em nossa cidade.
Noite EP
Os belíssimos comunicados dos homenageados da 50ª Noite EP - Empresários e Personalidades já estão sendo entregues, e a movimentação na cidade já está a todo vapor. A festa, que está sendo organizada com muito carinho, acontecerá no dia 24 de outubro, às 21h, no Villa Eventos. A decoração ficará por conta da Dona Finna, e o buffet será do Empório, com bebidas da Rizatti, destacando a cerveja premium Stella Artois. Os drinks levam a assinatura da Caribe Coquetelaria, que lançará o drink 'EP' para comemorar os 50 anos da tradicional festa. Também teremos águas Azzurra, uma sala de doces com a Nobre’s Doceria, Brigadeiro de Tacho Marina Paiva e os irresistíveis sorvetes Perfetto.
Informações
Os homenageados já estão na fase de reservas, garantindo suas mesas. Vale destacar que a festa não é apenas para os homenageados; a venda dos ingressos é aberta ao público. Portanto, é melhor correr para não ficar de fora do Jubileu de Ouro da festa mais esperada da região. Lembrando que os ingressos são limitadíssimos. Para reservas, entre em contato pelo telefone (16) 99969-7700. Imperdível!
Na foto, a anfitriã do evento, Camila Pizzo, com Ana Laura Lucas, da Cazza Eventos, Giordana Garcia, da agência Pensando Bem, e o arquiteto de eventos Cris Cintra, da Dona Finna.
Em Ribeirão Preto
Na última sexta-feira, 26 de setembro, fui conferir de perto a inauguração do novo prédio da Faculdade Metropolitana, em Ribeirão Preto. Em uma localização privilegiada, o prédio se encontra na concorrida av. Francisco Junqueira. Fui recebida com carinho pelo fundador da faculdade, Prof. Cláudio Romualdo, e pelo CEO e diretor geral, Prof. Antônio Esteca. O evento foi dos mais prestigiados e contou com a presença de autoridades, políticos e imprensa. Os anfitriões, inclusive, já confirmaram presença na 50ª Noite EP.
Convite
Recebi um convite muito especial e delicado da competente biomédica Karina Aran, especializada em harmonização facial, para a inauguração de sua nova clínica. Karina é referência na área e é reconhecida por importantes marcas nacionais e internacionais, sendo frequentemente a única convidada de Franca e região para participar de congressos de prestígio. Com uma agenda extremamente concorrida, ela inaugura este novo espaço, que oferece ainda mais requinte para proporcionar um atendimento mais especial. Agradeço pelo convite e desejo ainda mais sucesso em sua trajetória.
Cidadão Francano
Na última segunda-feira, 22 de setembro, Franca viveu um momento de orgulho e gratidão. O diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel Bassi, o título de Cidadão Francano. Essa homenagem vai além de um reconhecimento oficial; ela reflete o carinho da comunidade por Galina, que foi fundamental para a chegada do Sesc Franca, a maior e mais moderna unidade do interior paulista, impactando positivamente a vida de milhares de pessoas. Uma homenagem merecida!
Abraços
Abraços especiais para o meu querido amigo, arquiteto e desenhista Jouviã Magno, que comemora mais um ano de vida ao lado do companheiro Júnior Assunção. Eles fazem parte da minha equipe EP e já estão animadíssimos para o grande dia. Na foto, Jouviã e Júnior em um badalado casamento em Ribeirão Preto, usando ternos da Lourdes e Dita Noivos.
Chá Fraterno
Com a finalidade de arrecadar recursos para a manutenção da Casa de Apoio I.A.N.S.A., a diretoria da instituição está organizando a 10ª edição do Chá Fraterno, evento que se tornou um marco na abertura do Outubro Rosa da Casa, que acolhe pacientes em tratamento do câncer. O evento acontecerá no dia 6 de outubro, na AEC Castelinho, a partir das 17h. Com decoração especial e muitas delícias para saborear, o evento ainda contará com boa música, sorteio de brindes e outras atrações.
Desfile Rosa
O ponto alto do evento é o desfile das mulheres que estão em tratamento do câncer ou que já receberam a cura, em um desfile de moda descontraído. Elas são produzidas por cabeleireiros e maquiadores, desfilando roupas, acessórios e calçados de voluntários que apoiam a causa. É um momento de confraternização, descontração e solidariedade. Adquira o seu convite e faça parte também deste momento tão especial.
Sunset Shaket
No dia 5 de outubro, a partir das 15h, acontece a Sunset Shaket em Franca, no espaço Santorini. O evento celebra a diversidade, cultura urbana e arte de rua, reunindo exposições, intervenções visuais, pista de skate, DJs e música. O destaque será a apresentação de KL Jay, renomado DJ do grupo Racionais MCs, que promete animar o público. Os ingressos estão à venda no site da DuoTicket.
Canastra Eko Resort
O empresário Eduardo Almeida, diretor da incorporadora Alma Urban e responsável pelo Canastra Eko Resort, em Cássia (MG), recebeu nesta semana a visita de Alexandre Elói, da Investe Minas, agência de promoção de investimentos do governo estadual.
O encontro teve como pauta o avanço dos empreendimentos em andamento, incluindo melhorias na pavimentação de acessos e estudos para a instalação de um futuro aeroporto na região. A iniciativa reforça a parceria entre o setor privado e o poder público para acelerar o desenvolvimento econômico local.
Na foto Fernando Lonardi, Jurídico; Denis Janoni, controler; Eduardo Almeida, sócio-fundador com Deusimar Júnior; Alexandre Eloi, Invest Minas; ?Italo Mazzucatto; engenharia de infraestrutura; Reinaldo Bonacini, gerente comercial; Diego Bonacini, diretor comercial; e Homero Melo, responsável pela implementação de sustentabilidade e certificação GBC Leed.
