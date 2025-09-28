“Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências”
Pablo Neruda
Aniversários
Neste 28 de setembro, quem muda de idade é o Frei Mauro Luís de Oliveira.
Amanhã, 29, Padre Antônio de Pádua Dias, a comadre Regina Félix e o amigo Carlão Marques (Canhotinho).
Na terça, 30, Maria Magda Ferri de Paula.
Na quarta, 1º de outubro, Isadora Peixoto e Castro e Jéferson Pires de Lima.
Na quinta, 2, Lílian Cristina Barini Oliveira e José Venâncio (Venancar).
Na sexta-feira, 3, meu sobrinho Augusto César Resende Rodrigues, Mauro Cesar Matos, Elson Boni, Riad Salloun Filho e Pedro Schirato.
E no próximo sábado, 4, Silma Alcântara Junqueira, Manoela Sanches Freitas, José Magno Vilela Caires, Fernando de Castro, Alex Veronez e Fernanda Damaceno.
Abraço a todos.
Paz e bem, Frei Mauro
Hoje é dia especial para abraçar o conhecido e muito querido Frei Mauro Luís Oliveira, que está começando novo ciclo de vida. Conheci Frei Mauro desde o seu tempo no Convento Franciscano de Franca e Paróquia de São Judas. Passou depois por Ribeirão Preto, Olímpia e agora está em Araguari, na Paróquia N.S. de Fátima, mas sempre é convidado para celebrar em Franca, além da Rede Vida e do meu programa na Difusora. Na foto, ele e a Tia Lolita, durante o último Hallel. Abraço, Frei Mauro, toda Paz e Bem.
Afilhados e compadres
Vamos antecipando um abraço para a afilhada e comadre, Regina Félix de Souza, que amanhã já estará com nova idade. Ela e o José Antônio são nossos afilhados de casamento, e seu filho, Luís Gustavo, também nosso afilhado de batismo. Parabéns, Regina e um abraço a todos.
Dicas práticas
Na limpeza da casa, limpe sempre de cima para baixo. Se você limpar primeiro o chão e depois os móveis, provavelmente terá que limpar o chão novamente. E outra dica: limpe manchas dos tapetes, do chão e dos móveis imediatamente. É mais fácil e evita que a sujeira fique impregnada. E mais: coloque um tapete em cada acesso da casa para reduzir a entrada de terra, poeira ou outras sujeiras.
Grande médico e atleta
Conheci recentemente o médico ortopedista Dr. Laurence Dias de Oliveira, um dos diretores do Grupo Santa Casa e Hospital do Coração. Além disso, Laurence é um atleta de maratonas, já tendo corrido em três etapas fora do Brasil, devendo competir em mais três. Na foto, Dr. Laurence com a esposa, também médica, Dra. Thaís Rubly, e as filhas. Abraço à bonita família.
Parabéns, amigos!
Em tempo de aniversário esta semana, a amiga Maria Magda Ferri, na foto com o seu maridão Liliko, grande nome das flores e decorações. São pais da Cristiane, que segue no comando da floricultura criada pelo Liliko, casada com o Alexandre, e que deram ao Liliko e Magda, os netos Gabriel e Matheus. Abraço a todos eles.
Abraço ao Padre Toninho
Amanhã também será o aniversário do padre Antônio de Pádua Dias, mas que todos conhecem como o muito simpático Padre Toninho. Depois da paróquia de São Pedro, na Vila Europa, ele agora é o pároco da igreja de Santa Terezinha, no Jardim Redentor. Já atuou como vigário judicial e relator nas causas de nulidade matrimonial. Toda segunda-feira, participa do momento de oração no meu programa da Difusora. Abraço ao Padre Toninho.
A festa vai começar
O bar costuma ser o ponto de encontro dos amigos, para o relaxamento do fim do dia, ou fim de semana, o bate-papo e a cervejinha pra refrescar. E precisa de alguém com disposição e bom humor para atender o pessoal, o que não costuma ser muito fácil. Aí entra a figura desse jovem senhor, que é querido pelos frequentadores do seu conhecido bar no bairro Tropical. É o Bar do Jéfim, como é tratado o Jéferson Pires de Lima, filho do meu colega e amigo, Éverton Lima. Como ele faz aniversário esta semana, a festa já começou por lá. Abraço, Jefinho.
Co-piada
O marido sentado, mexendo no WhatsApp, quando sua mulher chegou e sentou a frigideira na sua cabeça. Espantado, o marido falou:
- O que é isso? Ficou louca?
- Isso é por causa do papelzinho que encontrei no seu bolso com o nome de Marylu, e um número!
- Ah, querida, lembra que eu falei que estava querendo ir na corrida de cavalos? Pois é, apostei nessa égua Marylu? E o número, é de quanto seria a aposta.
A mulher parece ter acreditado e foram jantar. No final de semana, o cara estava novamente sentado, quando de repente, sentiu uma pancada na cabeça. Era a mulher dele com uma panela das grandes. O marido zonzo perguntou:
- Oh, inferno, o que foi dessa vez?
- A égua Marylu acabou de ligar!
Arquivo do Tempo
Foi num evento promovido pela saudosa colega, colunista social Augusta, na AEC-Centro. Essa é a atriz Beth Savalla. Uma pena que ela, ao abaixar o corpo para retirar um cupom de sorteio, encobriu o grande e simpático Tony Ramos, que estava no mesmo evento. Eu apareço na apresentação, ao lado da Augusta.
Mensagem final
“Peça sempre ao Divino Espírito Santo de Deus, que coloque em sua boca a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, e no momento certo”.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.