Jovem ciclista fica ferida após cair de bicicleta na Pres. Vargas

Evelyn Rodrigues, de 17 anos, ficou ferida após cair de bicicleta na Avenida Presidente Vargas, em Franca, na tarde de quinta-feira, 25. O acidente aconteceu devido a buracos e desníveis provocados por raízes de árvores no asfalto.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem seguia pela avenida, quando um cachorro solto, vindo de um lava-jato, correu atrás dela. Ao tentar desviar do animal, Evelyn mudou de lado da pista e passou por um trecho próximo à calçada onde o asfalto está irregular. Por conta do relevo e dos buracos, perdeu o controle da bicicleta, se desequilibrou e caiu no meio da pista.

No instante da queda, veículos passavam próximos, mas por sorte a adolescente não foi atingida. Evelyn sofreu várias escoriações pelo corpo e precisou de atendimento médico.