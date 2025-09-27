Franca Rodeo Music: elogios e expectativa para noite de sábado

O segundo dia do Franca Rodeo Music reuniu grande público para assistir a Hugo e Guilherme e à dupla VH e Alexandre. A estrutura do evento, elogiada por frequentadores e trabalhadores, tem surpreendido pela organização. Neste sábado (27), terceiro dia da programação, o público terá as apresentações mais aguardadas: Luan Santana, Jeito Moleque e Jiraya Uai.

No frontstage da noite de sexta-feira, as amigas Kemilly Lima, 20, e Julia Andrade, 19, destacaram a melhoria em relação à edição anterior. “Está muito boa a organização, bem melhor que no ano passado. Melhor do que eu esperava”, afirmou Julia. Kemilly ressaltou a expectativa pelo show de Luan Santana, considerado o principal nome do evento. “Tem muita atração boa, especialmente o Luan. Para hoje estamos esperando Hugo e Guilherme, mas o mais esperado com certeza é ele.”