Franca Rodeo Music: elogios e expectativa para noite de sábado

O segundo dia do Franca Rodeo Music reuniu grande público para assistir a Hugo e Guilherme e à dupla VH e Alexandre. A estrutura do evento, elogiada por frequentadores e trabalhadores, tem surpreendido pela organização. Neste sábado (27), terceiro dia da programação, o público terá as apresentações mais aguardadas: Luan Santana, Jeito Moleque e Jiraya Uai.
No frontstage da noite de sexta-feira, as amigas Kemilly Lima, 20, e Julia Andrade, 19, destacaram a melhoria em relação à edição anterior. “Está muito boa a organização, bem melhor que no ano passado. Melhor do que eu esperava”, afirmou Julia. Kemilly ressaltou a expectativa pelo show de Luan Santana, considerado o principal nome do evento. “Tem muita atração boa, especialmente o Luan. Para hoje estamos esperando Hugo e Guilherme, mas o mais esperado com certeza é ele.”
Entre os trabalhadores da área de alimentação, a boa impressão também foi unânime. Eliana e Valter, de Votuporanga, atuam na barraca de batata frita e pizza-cone. Para Eliana, que participa pela primeira vez, o evento surpreendeu: “Está sendo uma experiência muito boa e organizada”. Valter, que já esteve em edições anteriores, destacou as mudanças. “O palco é maior, tem muitas coisas diferentes e está bem confortável.”
No camarote, a família Cintra elogiava a estrutura. Isabel, acompanhada do marido Daniel e da filha Heloísa Gomide, 16, aprovou o espaço: “Amei a localização, o palco, o evento está muito bom”. Daniel reforçou: “Muito bom, sensacional, uma bela estrutura, organização total. Estão de parabéns.” Já Heloísa chamou atenção para um detalhe curioso: “Um ponto muito positivo é que o banheiro tem papel higiênico. Foi a melhor coisa!”
Ganhadora do sorteio do camarim
Outra presença de destaque foi a da estudante Bia Custódio, 21, vencedora de um sorteio promovido pelo GCN e pela Rádio Difusora. Ela ganhou a chance de conhecer a dupla Hugo e Guilherme no camarim, ao lado do namorado, o cantor Gabriel Lemos, 20. Nervosa e animada, Bia descreveu a experiência como um sonho realizado. “Eu não imaginava que fosse ganhar. É uma dupla que admiro muito e sempre acompanho. Foi uma experiência incrível, estou muito feliz. Vai ficar marcado.”
O encontro aconteceu pouco antes da apresentação da dupla, por volta das 23h, e foi registrado em fotos. Para Bia, será um momento inesquecível da vida de fã.
