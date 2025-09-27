Homem furta bicicleta em frente a loja na Vila Santos Dumont

Uma bicicleta foi furtada na tarde de quinta-feira, 25, em frente a uma loja de calçados na Rua Simpliciano Pombo, na Vila Santos Dumont, em Franca. As imagens do crime chegaram ao Portal GCN neste sábado, 27 de setembro de 2025.

As câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, usando bermuda jeans, camiseta preta e boné preto da Nike, passa pela rua, observa a bicicleta parada na porta da loja e analisa a movimentação. Em seguida, ele retorna, monta rapidamente na bike e foge pedalando.

O jovem proprietário ainda tentou correr atrás do criminoso, mas não conseguiu alcançá-lo. A bicicleta é da marca Absolute, de cor branca com detalhes em preto e vermelho.