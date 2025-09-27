27 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Motociclista de 24 anos fica ferida após colisão no Centro

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Momento em que SAMU encaminha jovem até hospital
Momento em que SAMU encaminha jovem até hospital

Um acidente de trânsito deixou uma motociclista de 24 anos ferida na tarde desta quinta-feira, 25, em um cruzamento no Centro de Franca.

Segundo testemunhas, o condutor de um Jeep Renegade preto não respeitou a sinalização de parada obrigatória na rua Dionísio Facirolli e acabou cortando a frente da jovem, que seguia pela preferencial, a rua Simão Caleiro. A motociclista não conseguiu evitar a colisão, bateu contra a lateral do veículo e caiu ao chão.

Com o impacto, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e relatava dores no tórax. Já a motorista do carro não se feriu. Ambos os veículos tiveram danos consideráveis.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e organizar o tráfego na região. A jovem motociclista foi encaminhada para a UPA do Jardim Aeroporto, onde recebeu atendimento médico.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários