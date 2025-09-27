Motociclista de 24 anos fica ferida após colisão no Centro

Um acidente de trânsito deixou uma motociclista de 24 anos ferida na tarde desta quinta-feira, 25, em um cruzamento no Centro de Franca.

Segundo testemunhas, o condutor de um Jeep Renegade preto não respeitou a sinalização de parada obrigatória na rua Dionísio Facirolli e acabou cortando a frente da jovem, que seguia pela preferencial, a rua Simão Caleiro. A motociclista não conseguiu evitar a colisão, bateu contra a lateral do veículo e caiu ao chão.

Com o impacto, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e relatava dores no tórax. Já a motorista do carro não se feriu. Ambos os veículos tiveram danos consideráveis.